La Selección Colombia se mide a Francia por el tercer puesto del Mundial Sub 20. El elenco comandado por César Torres llega al compromiso con la idea de recuperarse tras el golpe en semifinales cuando cayó ante Argentina. La tricolor buscará emular lo hecho en 2003, donde se quedó con la medalla de bronce.

Para esta oportunidad el combinado nacional recupera en sus filas a un hombre clave como Néiser Villarreal. El delantero no estuvo en la semifinal por acumulación de amarillas y sabe que tiene la oportunidad de quedarse con el trofeo como goleador del mundial juvenil, un logro que puede ser clave en su carrera.

Desde el lado de los franceses, la expectativa también es alta. El conjunto galo cayó de manera sorpresiva en la semifinal ante Marruecos y quiere tomar revancha. Los europeos buscan quedarse con un lugar en el podio y su principal armar será Lucas Michal, quien también pelea el trofeo de goleador.