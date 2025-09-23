Actualizado:
Mar, 23/09/2025 - 07:52
Colombia vs México EN VIVO hoy 23 de septiembre: cómo ver amistoso
Así podrá ver en vivo el partido entre Colombia vs México rumbo al Mundial.
El equipo comandado por César Torres se prepara para asumir una nueva cita mundialista con distintos jugadores de nivel nacional e internacional que le permitan dejar una buena imagen en la competencia.
Los jugadores y el cuerpo técnico ya están concentrados en suelo paraguayo, en donde se llevará a cabo el certamen, con el fin de irse aclimatando y ultimando detalles. La última prueba de este ciclo de preparación será un partido amistoso frente a otra de las selecciones participantes, México.
Colombia vs México sub 20: cómo VER EN VIVO HOY miércoles 17 de septiembre
El partido amistoso entre Colombia y México sub 20 se disputará este martes 23 de septiembre a partir de las 7:30 a. m. (hora colombiana). El duelo se podrá seguir a través de las redes sociales de las dos selecciones.
Horarios del partido:
Colombia, Ecuador y Perú: 07:30
Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 09:30
Chile, Bolivia y Venezuela: 08:30
México: 06:30
Fuente
Antena 2