Colombia vs México EN VIVO hoy 23 de septiembre: cómo ver amistoso

El equipo comandado por César Torres se prepara para asumir una nueva cita mundialista con distintos jugadores de nivel nacional e internacional que le permitan dejar una buena imagen en la competencia.

Los jugadores y el cuerpo técnico ya están concentrados en suelo paraguayo, en donde se llevará a cabo el certamen, con el fin de irse aclimatando y ultimando detalles. La última prueba de este ciclo de preparación será un partido amistoso frente a otra de las selecciones participantes, México.

Colombia vs México sub 20: cómo VER EN VIVO HOY miércoles 17 de septiembre

El partido amistoso entre Colombia y México sub 20 se disputará este martes 23 de septiembre a partir de las 7:30 a. m. (hora colombiana). El duelo se podrá seguir a través de las redes sociales de las dos selecciones.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 07:30

Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 09:30

Chile, Bolivia y Venezuela: 08:30

México: 06:30