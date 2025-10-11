Colombia vs México sufre contratiempo: anuncian cambio de horario

Este sábado 11 de octubre se vivirá el primer partido de la Fecha FIFA del mes en el cual la Selección Colombia se medirá con su similar de México. Esto marcará el camino mundialista del seleccionado cafetero que también enfrentará a Canadá el martes 14.

Colombia se mide contra selecciones mundialistas que, además, serán sede el próximo año en la Copa del Mundo. Será un abrebocas para lo que será la edición mundialista del 2026.

La Selección Colombia llega a este encuentro con ausencias como las de Jhon Arias y Jhon Córdoba, mientras que México no podrá contar con Gilberto Mora, joya de la selección mexicana con 16 años y que sueña con el título mundialista Sub-20. Sin embargo, todo se vino abajo por el retraso del juego.

EL PARTIDO ENTRE COLOMBIA VS MÉXICO CAMBIÓ DE HORARIO

Cuando todo estaba listo para que el partido entre Colombia y México se jugara a partir de las 8 de la noche este sábado 11 de octubre, todo cambió para colombianos y mexicanos en una jornada en donde también hay Mundial Sub-20 en juego.

Colombia abrirá los cuartos de final contra España, y luego México enfrentará a Argentina por la clasificación a la semifinal. Se podrían ver las caras en esa instancia de semifinales.

Justamente, por esta situación, la organización encargada del amistoso de Fecha FIFA entre colombianos y mexicanos habría decidido cambiar el horario del partido. De acuerdo con Joel Morales de Claro Sports, el juego se retrasará diez minutos, dado que el partido de México y Argentina termina precisamente a la misma hora que estaba programado el encuentro entre selecciones absolutas.