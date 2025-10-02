Cargando contenido

Selección Colombia sub20
Selección Colombia sub20
FCF
Fútbol
Actualizado:
Jue, 02/10/2025 - 17:43

Colombia vs Noruega en el Mundial sub 20: resumen y goles

La selección Colombia jugó su segundo partido del Mundial sub-20 que se disputa en Chile.

La selección Colombia empató en la jornada de jueves con Noruega en el segundo partido del Mundial sub-20 y aunque no hubo goles, sí se vivieron varios momentos importantes durante el partido.

Vea también: Se complica la clasificación: próximo rival de Colombia en el Mundial Sub 20

FVS para el penal que finalmente no se le otorgó a la selección de Noruega:

 

Opción de gol para Néiser Villarreal al inuto 55:

Lea también
Image
Selección Colombia en el Mundial sub-20

Mundial sub 20: así quedó colombia en la tabla tras empatar con Noruega

Ver más

Opción para Colombia al minuto 88:

Le puede interesar: Reparto de puntos que sabe a poco para Colombia: empate en ceros con Noruega

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
Selección Colombia

Colombia

Imagen

Selección Colombia Sub-20

Imagen

Mundial sub 20

Imagen

Selección de Noruega

Cargando más contenidos

Fin del contenido