Jue, 02/10/2025 - 10:11
Colombia Vs Noruega EN VIVO HOY 2 de octubre: hora y cómo VER el Mundial sub 20
Colombia busca su segunda victoria en la Copa del Mundo sub 20.
La Selección Colombia sub 20 enfrenta este jueves 2 de octubre al seleccionado de Noruega en la segunda fecha de la Copa del Mundo de la categoría que se disputa en Chile.
El equipo nacional afrontará el compromiso con el objetivo de sumar su segunda victoria en el certamen, luego de haber debutado con un apretado triunfo 1-0 sobre Arabia Saudita.
En caso de conseguir el triunfo, la Selección Colombia aseguraría la clasificación a la siguiente ronda, incluso, un empate le serviría al cuadro tricolor para avanzar en el Mundial.
¡𝑯𝒐𝒚 𝒗𝒂𝒎𝒐𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒖𝒏 𝒑𝒂𝒔𝒐 𝒎𝒂́𝒔 𝒉𝒂𝒄𝒊𝒂 𝒏𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒐 𝒈𝒓𝒂𝒏 𝒐𝒃𝒋𝒆𝒕𝒊𝒗𝒐!— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 2, 2025
🆚 🇳🇴
🗓 Jueves 02 de octubre
🕞 3:00 pm (hora COL)
🏟 Estadio Fiscal, Talca, Chile
🏆 Copa Mundial de la FIFA Sub 20
📺 @CanalRCN, App Canal RCN, @GolCaracol, Ditu… pic.twitter.com/MrAdz8Cv1G
Por otro lado, Noruega, rival de Colombia, llega al partido con aire de la camiseta, teniendo en cuenta que en su debut superó a Nigeria con marcador de 1-0.
Colombia Vs Noruega EN VIVO: hora y cómo VER la fecha 2 del Mundial sub 20
El partido entre Colombia contra Noruega por la fecha 2 del grupo F en la Copa del Mundo sub 20 se podrá VER EN VIVO este jueves 2 de octubre a partir de las 3:00 de la tarde.
El compromiso se verá EN VIVO por la seña principal del Canal RCN, también por el canal de YouTube de Deportes RCN. Antena 2 y Antena2 transmitirá el compromiso en su cuenta oficial de YouTube.
Antena 2