Colombia Vs Noruega EN VIVO HOY 2 de octubre: hora y cómo VER el Mundial sub 20

La Selección Colombia sub 20 enfrenta este jueves 2 de octubre al seleccionado de Noruega en la segunda fecha de la Copa del Mundo de la categoría que se disputa en Chile.

El equipo nacional afrontará el compromiso con el objetivo de sumar su segunda victoria en el certamen, luego de haber debutado con un apretado triunfo 1-0 sobre Arabia Saudita.

En caso de conseguir el triunfo, la Selección Colombia aseguraría la clasificación a la siguiente ronda, incluso, un empate le serviría al cuadro tricolor para avanzar en el Mundial.