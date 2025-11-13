Colombia vs Nueva Zelanda cambió de horario, ¿por qué?

La Selección Colombia tendrá una modificación en su agenda para el partido de este sábado 15 de noviembre frente a Nueva Zelanda, correspondiente a la fecha FIFA. El encuentro, que estaba programado inicialmente para las 7:00 p. m., ahora se disputará a las 7:30 p. m. (hora colombiana).

El compromiso se llevará a cabo en el Chase Stadium, ubicado en el estado de La Florida, escenario que albergará a una buena cantidad de aficionados colombianos, quienes han respondido cuando la Tricolor ha jugado en territorio estadounidense.

¿Por qué hubo cambio de horario en Colombia vs Nueva Zelanda?

Según informó Blu, el ajuste en el horario obedece a complicaciones logísticas relacionadas con el tráfico en los alrededores del estadio, situación que habría generado inconvenientes en la planificación del evento.

Aunque la información ya circula en medios nacionales, se espera que en las próximas horas la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) emita un comunicado oficial confirmando el cambio y explicando los detalles del ajuste.