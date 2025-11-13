Actualizado:
Colombia vs Nueva Zelanda cambió de horario, ¿por qué?
El compromiso se disputará este sábado 15 de noviembre en Estados Unidos.
La Selección Colombia tendrá una modificación en su agenda para el partido de este sábado 15 de noviembre frente a Nueva Zelanda, correspondiente a la fecha FIFA. El encuentro, que estaba programado inicialmente para las 7:00 p. m., ahora se disputará a las 7:30 p. m. (hora colombiana).
El compromiso se llevará a cabo en el Chase Stadium, ubicado en el estado de La Florida, escenario que albergará a una buena cantidad de aficionados colombianos, quienes han respondido cuando la Tricolor ha jugado en territorio estadounidense.
¿Por qué hubo cambio de horario en Colombia vs Nueva Zelanda?
Según informó Blu, el ajuste en el horario obedece a complicaciones logísticas relacionadas con el tráfico en los alrededores del estadio, situación que habría generado inconvenientes en la planificación del evento.
Aunque la información ya circula en medios nacionales, se espera que en las próximas horas la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) emita un comunicado oficial confirmando el cambio y explicando los detalles del ajuste.
El duelo ante Nueva Zelanda será una nueva oportunidad para que el equipo dirigido por Néstor Lorenzo pruebe variantes y mantenga el ritmo competitivo de cara a la Copa del Mundo del próximo año.
Una vez finalizado el encuentro de este sábado, Colombia viajará hacia Nueva York para enfrentar a Australia el próximo martes 18 de noviembre, en un partido que se disputará en el Citi Field, ubicado en Queens.
Estos amistosos hacen parte de la planificación estratégica de la Selección para llegar en óptimas condiciones al Mundial 2026, que tendrá sede en México, Canadá y Estados Unidos.
La Tricolor busca afinar detalles tácticos, fortalecer su estructura de juego y evaluar el rendimiento de varios jugadores que podrían ganarse un cupo definitivo para la cita mundialista.
