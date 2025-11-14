Colombia vs Nueva Zelanda: un historial corto a favor de los sudamericanos

Este sábado 15 de noviembre, la Selección Colombia vuelve a ser protagonista en la Fecha FIFA con la necesidad de sacar adelante los partidos de preparación para llegar de la mejor manera de cara al Mundial de Mayores en Estados Unidos, Canadá y México.

Vea también: Restrepo calienta el cuadrangular tras vencer al América: "lo sabíamos antes del sorteo"

Aunque Nigeria iba a ser el rival en esta ventana de Fecha FIFA, la participación en el repechaje mundialista de África hizo que se cambiara la programación y que se optara por buscar a un nuevo rival que será su similar de Nueva Zelanda. Una selección de Oceanía que puede ser una dura prueba, especialmente porque se trata de un combinado ya clasificado.

Además de este hecho de enfrentar a una selección que actuará en el Mundial de 2026, aparece otro tema que habla del posible desconocimiento de Colombia con Nueva Zelanda. Pues, esta será apenas la segunda vez en la que se verán las caras. Hace 22 años se encontraron en la Copa Confederaciones de 2003 con un saldo positivo para los sudamericanos.

EL CORTO HISTORIAL DE COLOMBIA VS NUEVA ZELANDA

Para medirse ante las mejores selecciones hay que prepararse con países que ya sellaron el paso para el Mundial que será el principal objetivo de Néstor Lorenzo y sus dirigidos en el 2026. Nueva Zelanda puede ser un rival directo en Estados Unidos, México y Canadá y este encuentro servirá justamente para llegar con regularidad de cara a la cita orbital.

Esta será la segunda ocasión en la que Colombia enfrente a Nueva Zelanda. La primera se presentó en la Copa Confederaciones de 2003 después de que la selección sudamericana ganara la Copa América. En la fase de grupos, la victoria fue de los colombianos con un 3-1.

Le puede interesar: En América confiesan pesadilla tras goleada en Medellín: "una vivencia bien complicada"

Aunque las cosas se pusieron cuesta arriba en dicha edición de la Copa Confederaciones por el gol de Raf de Gregorio antes de que acabara la primera mitad, Colombia salió con todo en el segundo tiempo para remontar con un contundente 3-1 gracias a Jorge López Caballero, Mario Alberto Yepes y Giovanni Hernández que cerró el telón.

Colombia pasó de ronda y fue cuarta de la Copa Confederaciones perdiendo la definición del tercer y cuarto puesto frente a Turquía con derrota de 1-2. Por su parte, Nueva Zelanda no pudo sellar la clasificación para las semifinales.

EL RECUERDO QUE DEJA COLOMBIA VS NUEVA ZELANDA

22 años después, la Selección Colombia tendrá que volver a enfrentar a Nueva Zelanda, pero en esta ocasión será en un partido de preparación en la Fecha FIFA del mes de noviembre. Pasaron más de dos décadas, y en el recuerdo de los colombianos sigue el golazo de Mario Alberto Yepes para remontar.

Lea también: Colombia sueña en el Mundial Sub 17: alineación con novedad vs Francia

Tras un tiro libre que pegó en la barrera, la jugada continuó con un balón al área que buscaba a Mario Alberto. El zaguero central controló, salió del área y con un recurso acrobático definió de chilena. La pelota se fue picando a la portería neozelandesa e ingresó para romper la paridad que había en el juego.