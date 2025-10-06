Actualizado:
Lun, 06/10/2025 - 13:02
Colombia Vs Sudáfrica: fecha, hora y cómo VER EN VIVO el Mundial sub 20
La Selección Colombia clasificó como líder del grupo F.
La Selección Colombia brilló en la fase de grupos de la Copa del Mundo sub 20 al clasificarse a la ronda de octavos de final como líder del grupo F. El equipo nacional terminó la primera etapa del certamen con cinco unidades, luego de derrotar a Arabia Saudita y empatar con Noruega y Nigeria.
En los octavos de final, el seleccionado dirigido por César Torres se enfrentará con Sudáfrica, que se ubicó en la segunda casilla de la zona E con seis unidades.
𝙋𝙧𝙤́𝙭𝙞𝙢𝙤 𝙥𝙖𝙧𝙩𝙞𝙙𝙤: 𝙊𝙘𝙩𝙖𝙫𝙤𝙨 𝙙𝙚 𝙁𝙞𝙣𝙖𝙡 𝘾𝙤𝙥𝙖 𝙈𝙪𝙣𝙙𝙞𝙖𝙡 𝙙𝙚 𝙡𝙖 𝙁𝙄𝙁𝘼 𝙎𝙪𝙗 𝟮𝟬 𝘾𝙝𝙞𝙡𝙚 𝟮𝟬𝟮𝟱 🏆— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 6, 2025
🔜 🇿🇦 Sudáfrica#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/ArcQv16Jd9
¿Cuándo jugará Colombia contra Sudáfrica en el Mundial sub 20?
El partido entre la Selección Colombia contra Sudáfrica por los octavos de final de la Copa del Mundo sub 20 se jugará el miércoles 8 de octubre a partir de las 2:30 de la tarde, horario colombiano, en el Estadio Fiscal de Talca.
El compromiso se podrá VER EN VIVO por la señal principal del Canal RCN y la aplicación del canal RCN.
También contará con transmisión de Antena 2 y Antena2.com y LAFM.
Posible rival de Colombia en cuartos de final del Mundial sub 20
En caso de clasificar a los cuartos de final de la Copa del Mundo sub 20, la Selección Colombia se enfrentará con el ganador de la serie que jugarán Ucrania y España.
El duelo entre Ucrania y España por los octavos de final está programado para este martes 7 de octubre a partir de las 2:30 de la tarde, horario de Colombia.
Fuente
Antena 2