Colombia Vs Sudáfrica: fecha, hora y cómo VER EN VIVO el Mundial sub 20

La Selección Colombia brilló en la fase de grupos de la Copa del Mundo sub 20 al clasificarse a la ronda de octavos de final como líder del grupo F. El equipo nacional terminó la primera etapa del certamen con cinco unidades, luego de derrotar a Arabia Saudita y empatar con Noruega y Nigeria.

En los octavos de final, el seleccionado dirigido por César Torres se enfrentará con Sudáfrica, que se ubicó en la segunda casilla de la zona E con seis unidades.