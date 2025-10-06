Cargando contenido

Selección Colombia en la Copa del Mundo sub 20 de 2025
Selección Colombia en la Copa del Mundo sub 20 de 2025.
Federación Colombiana de Fútbol
Fútbol
Colombia Vs Sudáfrica: fecha, hora y cómo VER EN VIVO el Mundial sub 20

La Selección Colombia clasificó como líder del grupo F.

La Selección Colombia brilló en la fase de grupos de la Copa del Mundo sub 20 al clasificarse a la ronda de octavos de final como líder del grupo F. El equipo nacional terminó la primera etapa del certamen con cinco unidades, luego de derrotar a Arabia Saudita y empatar con Noruega y Nigeria.

En los octavos de final, el seleccionado dirigido por César Torres se enfrentará con Sudáfrica, que se ubicó en la segunda casilla de la zona E con seis unidades.

¿Cuándo jugará Colombia contra Sudáfrica en el Mundial sub 20?

El partido entre la Selección Colombia contra Sudáfrica por los octavos de final de la Copa del Mundo sub 20 se jugará el miércoles 8 de octubre a partir de las 2:30 de la tarde, horario colombiano, en el Estadio Fiscal de Talca.

El compromiso se podrá VER EN VIVO por la señal principal del Canal RCN y la aplicación del canal RCN. 

También contará con transmisión de Antena 2 y Antena2.com y LAFM.

 

Posible rival de Colombia en cuartos de final del Mundial sub 20

En caso de clasificar a los cuartos de final de la Copa del Mundo sub 20, la Selección Colombia se enfrentará con el ganador de la serie que jugarán Ucrania y España.

El duelo entre Ucrania y España por los octavos de final está programado para este martes 7 de octubre a partir de las 2:30 de la tarde, horario de Colombia.

