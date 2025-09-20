Colombia vuelve a sumar importante victoria rumbo al Mundial

Se aproxima una nueva cita mundialista para la Selección Colombia y el cuerpo técnico está buscando llegar de la mejor manera a la competencia para dejar en lo más alto el nombre del país e incluso llegar a soñar con el respectivo título, por lo que los partidos de preparación se han vuelto fundamentales y más cuando se suman dos victorias consecutivas.

El equipo comandado por el estratega Fredy Hurtado se encamina en un sueño mundialista con doblete de partidos amistosos ante la Selección de Venezuela, a la cual logró vencer en ambas oportunidades, la más reciente el sábado 20 de septiembre por la mínima diferencia.

Colombia vuelve a vencer a Venezuela rumbo al Mundial

En este nuevo objetivo mundialista por cumplir, Hurtado se encargó de realizar un respectivo microciclo de preparación con distintos jugadores de nivel nacional e internacional para luego ir puliendo detalles en partidos contra otras selecciones, tal como fue el caso del último duelo que se llevó a cabo contra Venezuela el sábado 20 de septiembre y que dejó como ganadora a la 'tricolor' por un marcador de 1-0.

La 'vinotinto' no se pudo recuperar de lo ocurrido en el primer compromiso en el cual cayeron 2-1 y terminaron desperdiciando un penal que les pudo haber dado el respectivo empate. Para el segundo duelo Fredy Hurtado salió con la misma mentalidad ganadora y un planteamiento táctico ordenado dentro del terreno de juego que le permite ir tomando confianza para el Mundial.