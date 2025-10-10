Colombia y México, cara a cara: así llegan al amistoso de este sábado

La Selección Colombia volverá a la acción este sábado 11 de octubre en un amistoso frente a México, que servirá como punto de partida para la preparación del Mundial 2026. Será una gran prueba para los dirigidos por Néstor Lorenzo, que llegan con ilusión renovada tras sellar su clasificación el mes pasado.

El compromiso se jugará en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, escenario que promete un gran ambiente gracias a la enorme presencia de hinchas de ambos países. Colombia buscará darle continuidad a su buen momento, mientras que México llega con una impresionante racha de nueve partidos sin perder, bajo la dirección de Javier Aguirre.

La Tricolor llega al amistoso con una nómina de 25 jugadores, entre los que destaca la primera convocatoria del extremo Kevin Serna, figura del Fluminense. Además, regresan nombres importantes como Álvaro Montero, Willer Ditta, Johan Carbonero, ‘Cucho’ Hernández, Rafael Santos Borré y Yaser Asprilla.

Estos futbolistas tendrán la oportunidad de ganarse un lugar en la lista definitiva para el Mundial. El técnico Néstor Lorenzo lo dejó claro: “Queremos ver nuevas opciones sin perder la identidad del equipo”.

En cuanto a ausencias, las más notorias son las de Camilo Vargas, Jhon Arias y Jhon Córdoba. El primero no fue convocado para que continúe su adaptación al fútbol inglés con Wolverhampton, mientras que Córdoba no viajó por motivos de cansancio tras su paso por Rusia.