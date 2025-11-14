Actualizado:
Vie, 14/11/2025 - 15:23
Colombia y una diferencia abismal sobre sus rivales: Esto cuestan las plantillas
La comparación entre Colombia y sus dos rivales de esta fecha FIFA es enorme.
La Selección Colombia cerrará su año competitivo con dos amistosos en Estados Unidos ante rivales ya clasificados al Mundial. Este sábado 15 de noviembre enfrentará a Nueva Zelanda en Fort Lauderdale y, tres días después, el 18, se medirá con Australia en Nueva York. Duelos que, en lo deportivo, servirán para las últimas pruebas de Néstor Lorenzo y en lo económico, dejan una diferencia abismal, la Tricolor vale seis veces más que la suma de sus dos contrincantes.
Una convocatoria de 295,4 millones de euros
Para esta última fecha FIFA del año, Lorenzo llamó a 26 jugadores, con regresos importantes como Camilo Vargas y Jhon Arias, y ausencias notables como las de Juan Fernando Quintero, Jhon Durán y Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández.
Según cifras de Transfermarkt, la nómina nacional alcanza un valor de 295,4 millones de euros, ubicando a Colombia como la decimonovena selección más valiosa del planeta y la cuarta dentro de la Conmebol, solo por detrás de Brasil, Argentina y Ecuador.
El futbolista más costoso del equipo es Luis Díaz, figura del Liverpool, tasado en 70 millones de euros.
Detrás del guajiro aparecen Jhon Lucumí y Daniel Muñoz, ambos valorados en 25 millones de euros, completando el podio del plantel.
Una diferencia de 250 millones: seis veces más valor que sus rivales
El contraste con Nueva Zelanda y Australia es abismal. La selección oceánica, ahora dirigida por Darren Bazeley, tiene un valor de mercado de 13,83 millones de euros, siendo Marko Stamenic (Swansea City) su jugador más caro.
Australia, por su parte, alcanza los 32,23 millones de euros, con Nestory Irankunda (Watford) como su principal activo.
Entre ambos combinados suman 46,06 millones de euros, cifra que queda muy lejos de lo que vale el plantel colombiano. En números concretos:
- Colombia: 295,40 M€
- Nueva Zelanda + Australia: 46,06 M€
- Diferencia: 249,34 M€
Colombia vale 6,4 veces más que la suma de sus rivales de este mes.
Dos amistosos con rivales modestos… pero Mundialistas
Aunque la distancia económica y de jerarquía es evidente, tanto Nueva Zelanda como Australia llegan con la tranquilidad de haber asegurado su cupo mundialista. Colombia, con una generación revalorizada a nivel europeo, afronta estos compromisos como la última oportunidad del año para ajustar piezas, probar variantes y seguir fortaleciendo un equipo cuyo valor de mercado refleja un presente sólido y una expectativa aún mayor rumbo al 2026.
Fuente
Antena 2