Colombia y una diferencia abismal sobre sus rivales: Esto cuestan las plantillas

Una convocatoria de 295,4 millones de euros

Para esta última fecha FIFA del año, Lorenzo llamó a 26 jugadores, con regresos importantes como Camilo Vargas y Jhon Arias, y ausencias notables como las de Juan Fernando Quintero, Jhon Durán y Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández.

Según cifras de Transfermarkt, la nómina nacional alcanza un valor de 295,4 millones de euros, ubicando a Colombia como la decimonovena selección más valiosa del planeta y la cuarta dentro de la Conmebol, solo por detrás de Brasil, Argentina y Ecuador.

El futbolista más costoso del equipo es Luis Díaz, figura del Liverpool, tasado en 70 millones de euros.

Detrás del guajiro aparecen Jhon Lucumí y Daniel Muñoz, ambos valorados en 25 millones de euros, completando el podio del plantel.

Una diferencia de 250 millones: seis veces más valor que sus rivales

El contraste con Nueva Zelanda y Australia es abismal. La selección oceánica, ahora dirigida por Darren Bazeley, tiene un valor de mercado de 13,83 millones de euros, siendo Marko Stamenic (Swansea City) su jugador más caro.

Australia, por su parte, alcanza los 32,23 millones de euros, con Nestory Irankunda (Watford) como su principal activo.

Entre ambos combinados suman 46,06 millones de euros, cifra que queda muy lejos de lo que vale el plantel colombiano. En números concretos:

Colombia: 295,40 M€

295,40 M€ Nueva Zelanda + Australia: 46,06 M€

46,06 M€ Diferencia: 249,34 M€

Colombia vale 6,4 veces más que la suma de sus rivales de este mes.