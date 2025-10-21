Colombia ya calienta el duelo ante Perú: posible once para el debut en Eliminatorias

Colombia con la pesada: posible once para el debut contra Perú

Ángelo Marsiglia apostaría por un once de peso para lo que será el estreno ante el elenco inca. El cuadro cafetero sabe que es crucial hacerse fuerte de local y por ello jugaría con varias de sus futbolistas estelares para el estreno que será el viernes, en la ciudad de Medellín.

Para la primera prueba en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2027, Colombia apostaría por su equipo principal más algunos nombres de recambio. En el arco, la elegida sería Katherine Tapia, que viene siendo la titular tras regresar de su lesión y se ha convertido en la elegida para salvaguardar la portería tricolor.

La defensa seguiría formándose con la línea de cuatro que terminó jugando la Copa América y que estuvo en la final contra Brasil. Carolina Arias, Daniela Arias, Jorely Carabalí y Daniela Caracas serían las encargadas de resguardar la zona posterior del combinado nacional. Sin embargo, el regreso de Ana María Guzmán también podría abrir un espacio para el recambio.

En la zona del medio campo, la tricolor podrá apostar por el regreso de la experiencia de Daniela Montoya acompañada de Leicy Santos e Ilana Izquierdo. Allí, el esquema también podría incluir la participación de Lorena Bedoya como alternativa.

Finalmente, en el frente de ataque, ante la ausencia de Mayra Ramírez, la elegida para ocupar su lugar sería Manuela Pavi, quien estaría acompañada por Valerin Loboa y Linda Caicedo. Sin embargo, la delantera del Real Madrid haría esperar al cuerpo técnico para ver si llega en condiciones físicas para el denut.