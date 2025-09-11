Actualizado:
Jue, 11/09/2025 - 15:06
Colombia ya juega el Mundial; en top 5 de países que más solicitaron entradas
Colombia está en el top 5 de países que más entradas han solicitado para la Copa del Mundo de 2025.
Los hinchas de la Selección Colombia ya comenzaron a disputar la Copa del Mundo de la FIFA 2026, después de que se diera apertura a la primera fase para la compra de las entradas para el certamen.
Según dio a conocer dio a conocer la FIFA, en las últimas 24 horas se recibieron más de 1.5 millones de solicitudes para el sorteo de entradas.
Colombia se destacó al estar en el top 5 de países desde donde se recibieron más peticiones de boletería.
La mayor demanda de aficionados se generó desde Estados Unidos, México, Canadá, Argentina y Colombia. A estas cinco naciones le siguieron Inglaterra, España, Portugal y Alemania..
“La gran cantidad de inscripciones recibidas demuestra el enorme entusiasmo que ha despertado en todo el mundo la Copa Mundial de la FIFA 26 y cómo se perfila como un hito en la historia del fútbol”, declaró Heimo Schirgi, Director de Operaciones de la Copa Mundial de la FIFA 26.
Los aficionados que aún quieran participar en la primera fase de venta de entradas para la Copa del Mundo podrán cumplir con el proceso de inscripción hasta el próximo 19 de septiembre.
Quienes cumplan con los requisitos del sorteo de preventa Visa recibirán un correo electrónico desde el 29 de septiembre con una hora y fecha para adquirir sus boletos. Este proceso se extenderá hasta el 1 de octubre.
En este proceso, los hinchas del fútbol podrán conseguir sus entradas para la fase de grupos a partir de los 60 dólares.
La próxima fase para adquirir boletería para la Copa del mundo se dará en octubre.
"Los aficionados ya pueden adquirir paquetes de hospitalidad para partidos individuales y múltiples, con entradas incluidas, en FIFA.com/hospitality. Como siempre, la FIFA anima a los aficionados a comprar sus entradas únicamente a través de FIFA.com/tickets, la plataforma oficial y preferida para la Copa Mundial de la FIFA. Los paquetes de hospitalidad y las entradas obtenidas a través de canales de venta no oficiales podrían no ser válidos", explicó la FIFA.
Antena 2