Colombia ya juega el Mundial; en top 5 de países que más solicitaron entradas

Los hinchas de la Selección Colombia ya comenzaron a disputar la Copa del Mundo de la FIFA 2026, después de que se diera apertura a la primera fase para la compra de las entradas para el certamen.

Según dio a conocer dio a conocer la FIFA, en las últimas 24 horas se recibieron más de 1.5 millones de solicitudes para el sorteo de entradas.

Colombia se destacó al estar en el top 5 de países desde donde se recibieron más peticiones de boletería.

La mayor demanda de aficionados se generó desde Estados Unidos, México, Canadá, Argentina y Colombia. A estas cinco naciones le siguieron Inglaterra, España, Portugal y Alemania..