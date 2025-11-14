Colombia ya tendría listo el primer rival de marzo, sería europeo

Croacia, el rival que espera el sorteo para enfrentar a Colombia

Zlatko Dalic, técnico de la Selección de Croacia, confirmó que su equipo tiene planes de enfrentar a Colombia en la próxima fecha FIFA de marzo, siempre y cuando ambos países no queden ubicados en el mismo grupo del Mundial 2026.

“El plan es jugar contra Brasil y Colombia, en Orlando y Nueva York. Si nos toca Brasil en el grupo, probablemente no jugaremos un amistoso contra ellos. Pero espero que sean Brasil y Colombia”, aseguró el entrenador.

El duelo, que sería inédito, dependerá del orden de los bombos y del cruce del sorteo. Croacia, actualmente líder del grupo L de la eliminatoria europea y con cupo prácticamente asegurado para el Mundial, ocupa el puesto 11 en el ranking FIFA.

El camino de Colombia rumbo al Mundial 2026

Tras asegurar su clasificación, la Tricolor ya disputó dos partidos amistosos, goleó 4-0 a México y luego empató 0-0 con Canadá. Ahora, en territorio estadounidense, el equipo de Lorenzo enfrentará a Nueva Zelanda este sábado en Fort Lauderdale y a Australia el próximo martes en Nueva Jersey.

Estos encuentros forman parte de un plan diseñado por el cuerpo técnico para probar variantes, ajustar funcionamiento y llegar con ritmo competitivo a la Copa del Mundo. La confirmación del posible duelo contra Croacia, una selección que fue subcampeona en 2018 y semifinalista en 2022, encajaría perfectamente en ese objetivo.