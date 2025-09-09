Actualizado:
Mar, 09/09/2025 - 21:34
Colombia ya tiene próximo rival: enfrentará anfitriona del Mundial
Colombia brilló en la eliminatoria sudamericana y ya piensa en su próximo rival de cara al Mundial.
Llegó de manera oficial la eliminatoria sudamericana rumbo a la Copa Mundial, habiendo definido a las seis selecciones que se quedaron con un cupo directo a la cita mundialista y también una agónica clasificación de Bolivia al repechaje, una definición que se tuvo que esperar hasta el marco de la jornada 18.
El rendimiento de la 'tricolor' durante la competencia fue bastante irregular, comenzó con el pie derecho venciendo a grandes rivales y sacando resultados que por poco le dan la clasificación anticipada, pero hubo un momento en donde duraron seis jornadas sin sumar una victoria. Aún así, Colombia se repuso en las últimas dos fechas, sumó dos triunfos consecutivos y ahora piensa en la preparación para el Mundial, en donde el siguiente reto será contra México.
Colombia enfrentará a México en la siguiente fecha FIFA
Tras una sorpresiva remontada de Colombia en la tabla de posiciones de la eliminatoria, en la cual pasó de ser sexto y casi penar por el puesto del repechaje, a finalizar en la tercera casilla, Néstor Lorenzo ahora deberá comenzar a trabajar de cara al Mundial, el cual se llevará a cabo a partir del mes de junio de 2026.
El sorteo oficial de los grupos se llevará a cabo en diciembre, pero mientras tanto la Selección Colombia no se puede quedar de brazos cruzados, así que se empiezan a organizar una serie de partidos preparatorios para llegar en óptimas condiciones a la competencia mundialista.
El siguiente reto del estratega argentina será en suelo estadounidense enfrentando a una de las selecciones más fuertes de Concacaf y con amplia experiencia en Mundiales, México. El equipo comandado por Javier Aguirre se medirá ante Colombia el 11 de octubre en AT&T Stadium en Texas.
¿Cuándo será el sorteo de la Copa Mundial 2026?
El sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya tiene fecha confirmada: se llevará a cabo el viernes 5 de diciembre de 2025 en el Kennedy Center de Washington D.C., Estados Unidos. Durante el evento se definirán los 12 grupos de cuatro selecciones, en total 48 equipos clasificados, teniendo en cuenta el ranking FIFA y la distribución por confederaciones para evitar cruces tempranos de equipos de la misma región. Como anfitriones, México será cabeza del Grupo A, Canadá del Grupo B y Estados Unidos del Grupo D, quedando a la espera del resto de rivales que completarán el cuadro.
Fuente
Antena 2