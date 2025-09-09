Colombia ya tiene próximo rival: enfrentará anfitriona del Mundial

Llegó de manera oficial la eliminatoria sudamericana rumbo a la Copa Mundial, habiendo definido a las seis selecciones que se quedaron con un cupo directo a la cita mundialista y también una agónica clasificación de Bolivia al repechaje, una definición que se tuvo que esperar hasta el marco de la jornada 18.

El rendimiento de la 'tricolor' durante la competencia fue bastante irregular, comenzó con el pie derecho venciendo a grandes rivales y sacando resultados que por poco le dan la clasificación anticipada, pero hubo un momento en donde duraron seis jornadas sin sumar una victoria. Aún así, Colombia se repuso en las últimas dos fechas, sumó dos triunfos consecutivos y ahora piensa en la preparación para el Mundial, en donde el siguiente reto será contra México.

Le puede interesar: Córdoba anota el 6 y extiende la ventaja de Colombia sobre Venezuela

Colombia enfrentará a México en la siguiente fecha FIFA

Tras una sorpresiva remontada de Colombia en la tabla de posiciones de la eliminatoria, en la cual pasó de ser sexto y casi penar por el puesto del repechaje, a finalizar en la tercera casilla, Néstor Lorenzo ahora deberá comenzar a trabajar de cara al Mundial, el cual se llevará a cabo a partir del mes de junio de 2026.

El sorteo oficial de los grupos se llevará a cabo en diciembre, pero mientras tanto la Selección Colombia no se puede quedar de brazos cruzados, así que se empiezan a organizar una serie de partidos preparatorios para llegar en óptimas condiciones a la competencia mundialista.