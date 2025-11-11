Colombia ya tiene rival en el Mundial Sub 17: dura prueba en dieciseisavos

Este martes 11 de noviembre se disputaron los últimos partidos del Mundial Sub-17 con la eliminación de Chile en manos de Uganda que superó a Francia y clasificó como mejor tercera, la clasificación de Paraguay para los dieciseisavos, y, claramente, el lunes 10 Colombia superó a Corea del Norte y aseguró su boleto para la siguiente fase.

A Colombia le tocó un grupo complejo, justamente por la participación de Alemania y Corea del Norte que es una potencia en fútbol femenino, pero en el masculino no terminó siendo una dura prueba para los dirigidos por Freddy Hurtado. Los norcoreanos se clasificaron como uno de los mejores terceros, pero no fue un rival de peso en la primera ronda.

Con un debut que terminó en igualdad a un tanto frente a Alemania, arrancaron las emociones del Mundial Sub-17 de Colombia. Posteriormente, igualó con El Salvador durante 90 minutos en los que fue un monólogo sudamericano, pero no pudo romper los ceros. Y finalizó con un triunfo frente a Corea del Norte que los dejó clasificados para la siguiente ronda.

Bajo este panorama, a Colombia le iba a tocar contra una de las primeras a lo largo de la fase de grupos. Su rival no será para nada sencillo, pero, por lo menos, el seleccionado cafetero ya sabe lo que es medirse contra un combinado nacional europeo. Se trata nada más ni nada menos que de Francia.

FRANCIA, EL SIGUIENTE RIVAL DE COLOMBIA EN LOS DIECISEISAVOS DE FINAL

Con un novedoso formato del Mundial Sub-17 pasando por los dieciseisavos de final, el cuadro colombiano se verá con Francia que lideró el Grupo K. Los franceses pasaron problemas para sellar la clasificación para esta nueva fase que pusieron en el certamen con 48 selecciones en competencia.

En la fase de grupos, Francia tuvo que enfrentar a Chile con una victoria categórica de 2-0 gracias a los goles de Christ Batola, que es uno de los referentes de esta selección prejuvenil y de Rémi Himbert. Pese al buen arranque, igualó frente a Canadá sin goles y luego perdió frente a Uganda en la última jornada.

Quedó líder en la fase de grupos con cuatro unidades, pero no demostró la mejor cara pasando problemas y angustias, jugando casi al límite de la eliminación. Apenas sacó cuatro puntos, uno menos que la Selección Colombia que llegó invicta a los dieciseisavos. Por su parte, los franceses cayeron contra Uganda, tal vez en el partido que no se esperaba que pasara problemas por el poco protagonismo de los africanos.

¿CÓMO SERÍA EL CAMINO DE LA SELECCIÓN COLOMBIA PARA LLEGAR A LA FINAL?

La Selección Colombia enfrentará a Francia en los dieciseisavos de final y si pasa, le tocará una prueba mayor, ya sea contra Brasil o frente a Paraguay. En el caso de los brasileños, la ‘Canarinha’ ha ganado por goleada en sus primeras dos salidas y empató en la última jornada.

En cuartos de final le tocaría frente a Estados Unidos, Marruecos, Zambia o Malí. Luego en semifinales, se podría encontrar con Argentina, México, Portugal, Bélgica, Suiza o Egipto.