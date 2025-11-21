Colombianas campeonas en Brasil: Landázuri selló el título con golazo

A finales del mes de noviembre se jugarán la tercera y cuarta fecha de la Liga de Naciones de la CONMEBOL en la cual la Selección Colombia lidera el certamen con la ilusión de sellar la clasificación para el Mundial de 2027 en Brasil. Ángelo Marsiglia sigue viendo nombres para estructurar la convocatoria que deberá enviar próximamente para regresar al ruedo frente a Bolivia.

En la cuarta jornada, la Selección Colombia descansará y en esa fecha podría perder el liderato si suceden otros resultados en los demás compromisos que puedan poner en problemas la primera posición de la tabla general de la Liga de Naciones.

Justo antes de la convocatoria de la Liga de Naciones, Colombia recibió la mejor noticia para conformar la estructura de la selección. Se trata del Palmeiras que quedó campeona de la Copa de Brasil con presencia de cuatro jugadoras colombianas que estaban en la pelea por conseguir el título.

LAS CUATRO COLOMBIANAS CAMPEONAS CON EL PALMEIRAS EN LA COPA DE BRASIL

En este equipo brasileño hay cuatro jugadoras colombianas que se vienen destacando cada una en su respectiva posición. Sin duda alguna, la gran estrella es Luz Katherine Tapia que se ha destacado en la portería del ‘Verdao’ como la guardiana que le ha servido para estar en el radar mundial nominada a mejor portera del mundo en 2025 por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS).

Además de Katherine Tapia, Yoreli Rincón también se ha afianzado en el mediocampo desde que regresó al Brasileirao firmando con Palmeiras. El equipo paulista se quedó con el triunfo ante Ferroviária y eso permitió que las colombianas celebraran.

Y es que, aparte de Katherine Tapia y Yoreli Rincón que son las más conocidas y de mayor rodaje, también celebraron dos futbolistas jóvenes como Ana María Guzmán y Greicy Landázuri, justamente, esta última jugadora logró entrar a falta de 17 minutos para el final del compromiso y dejó su sello con un golazo. La mediocampista sacó un remate al palo más lejano que permitió poner el cuarto tanto definitivo en el marcador.

Ana María Guzmán también ingresó al campo de juego a falta de seis minutos para que terminara el compromiso. Las cuatro jugadoras aportaron en cancha para asegurar un título en sus respectivos palmarés.