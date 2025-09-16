Actualizado:
Mar, 16/09/2025 - 17:29
Colombiano borrado por Lorenzo opacó a Richard Ríos en Champions League
Inició una nueva edición de la Champions League y Richard Ríos comenzó sufriendo con Benfica por culpa de inesperado colombiano.
Regresó la Champions League y junto con ello una nueva edición de la liga en donde se enfrentan todos los equipos, principalmente para conseguir un cupo directo a los octavos de final dentro de los ocho mejores equipos de esta primera fase.
Ya varios de los clubes participantes tuvieron su respectivo debut en la jornada de apertura que se llevó a cabo el martes 16 de septiembre, en donde justamente también hubo protagonismo colombiano en el duelo entre Benfica y Qarabag, donde destacó Richard Ríos en el cuadro portugués, pero el cual fue opacado por Camilo Durán, delantero del club de Azerbayan que logró reportarse con gol en la victoria de su equipo.
Camilo Durán brilla en la Champions y opacó a Richard Ríos con Benfica
El partido que se llevó a cabo en suelo portugués comenzó bastante movido desde los primeros minutos, ya que a tan solo 16 desde que se dio el pitazo inicial, Benfica logró irse arriba en el marcador con dos goles protagonizados por Enzo Barrenechea y Vangelis Pavlidis.
Sin embargo, Qarabag se tenía guardada una gran sorpresa para el desarrollo del partido y empezó a destacar desde el minuto 30 cuando consiguió el descuento por parte de Leandro Andrade, quien le abrió la puerta a la remontada en la que participó el delantero colombiano, Camilo Andrés Durán.
El samario de tan solo 23 años fue titular en el equipo comandado por el estratega, Gurban Gurbanov, a quien no le decepcionó con su voto de confianza y justo en el arranque de la segunda parte, a tan solo tres minutos, logró empatar el marcador 2-2 con un potente remate de pierna izquierda que logró vencer al guardameta Anatoli Trubin.
Próximo partido de Camilo Durán en la Champions League
El siguiente reto de Durán con Qarabag en la Champions League se llevará a cabo el 1 de octubre, auspiciando en condición de local en el Estadio Tofiq Bəhramov, contra el Copenhague.
