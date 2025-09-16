Colombiano borrado por Lorenzo opacó a Richard Ríos en Champions League

Regresó la Champions League y junto con ello una nueva edición de la liga en donde se enfrentan todos los equipos, principalmente para conseguir un cupo directo a los octavos de final dentro de los ocho mejores equipos de esta primera fase.

Ya varios de los clubes participantes tuvieron su respectivo debut en la jornada de apertura que se llevó a cabo el martes 16 de septiembre, en donde justamente también hubo protagonismo colombiano en el duelo entre Benfica y Qarabag, donde destacó Richard Ríos en el cuadro portugués, pero el cual fue opacado por Camilo Durán, delantero del club de Azerbayan que logró reportarse con gol en la victoria de su equipo.

Camilo Durán brilla en la Champions y opacó a Richard Ríos con Benfica

El partido que se llevó a cabo en suelo portugués comenzó bastante movido desde los primeros minutos, ya que a tan solo 16 desde que se dio el pitazo inicial, Benfica logró irse arriba en el marcador con dos goles protagonizados por Enzo Barrenechea y Vangelis Pavlidis.

Sin embargo, Qarabag se tenía guardada una gran sorpresa para el desarrollo del partido y empezó a destacar desde el minuto 30 cuando consiguió el descuento por parte de Leandro Andrade, quien le abrió la puerta a la remontada en la que participó el delantero colombiano, Camilo Andrés Durán.