Colombiano del PSG hace guiños a Lorenzo: “Quiere jugar en Selección”

En la historia del Paris Saint-Germain no ha habido muchos jugadores colombianos. El único hasta la fecha es Mario Alberto Yepes que logró debutar de manera profesional en uno de los campeonas de la UEFA Champions League y finalista del Mundial de Clubes en su novedoso sistema.

Sin embargo, el fútbol colombiano ya cuenta con muchos jugadores de mucha calidad que han dado de qué hablar y que ya están haciendo carrera en Europa. En ese sentido, hay uno que no debe ser para nada ignorado en un futuro. Se trata de Samuel Cárdenas, un extremo que puede jugar por ambas bandas y que tiene mucho gol para su posición.

Con 17 años, el extremo nacido en Bogotá juega con la Sub-18 del Paris Saint-Germain y ya suma un total de 17 incidencias de gol en 30 partidos que disputó la temporada pasada. Marcó diez goles y dio siete asistencias. César Mosquera, periodista que se ha dedicado a mostrar los jóvenes talentos sudamericanos, reveló que el ascenso de Samuel Cárdenas es una realidad.

SAMUEL CÁRDENAS, EL EXTREMO DEL PSG QUE QUIERE JUGAR EN LA SELECCIÓN COLOMBIA

En estos momentos juega en la categoría Sub-18 del Paris Saint-Germain y ha anotado 10 goles y siete asistencias en 30 partidos en la temporada pasada. Además, es el único latino que está en el fútbol base del club francés. Ya entrenó con el equipo Sub-19, pero hay un problema para el futuro.

Lo que pone en problemas la posibilidad de que Samuel Cárdenas juegue en la Sub-19 y siga ascendiendo en su carrera con el PSG es que es un extranjero menor de edad y ahí es donde la FIFA lo limita. Su futuro puede estar en las siguientes categorías del elenco parisino cuando cumpla la mayoría de edad o en España con el Rayo Vallecano que ya lo ha invitado a hacer parte de entrenamientos.

César Mosquera comentó que el deseo de Samuel Cárdenas es que pueda llegar un llamado de la Selección Colombia, “es un chico que se siente más colombiano que nadie. Recordemos que tiene 17 años, llegó a Francia con 14 años y en una comunicación exclusiva con el canal nos confirmó que quiere jugar para Colombia”. La frase del bogotano decía, “mi sueño es jugar para Colombia”.

SELECCIÓN COLOMBIA SUB-20 TIENE QUE ESTAR ATENTA A SAMUEL CÁRDENAS

El extremo de 17 años no pudo estar en el Mundial Sub-20 de Chile, tal vez por la poca referencia que podía haber y por no ser parte del proceso en el Sudamericano que fue la prioridad de César Torres. Tampoco lo pudo hacer en este Mundial Sub-17 que se avecina en Catar.

Sin embargo, con este video que salió de César Mosquera ya no debe haber excusas. Para el próximo Sudamericano Sub-20 que será en el 2027, Samuel Cárdenas podría estar en los planes dependiendo de cómo siga su proceso formativo y profesional con el PSG. Apenas cumpla 18 años, podría ser acercado al equipo profesional si así lo quiere Luis Enrique.

Samuel Cárdenas llegaría al siguiente Mundial de la categoría Sub-20, y su sueño quedó a la luz con el interés de jugar con la Selección Colombia. Debería seguramente iniciar el proceso con las categorías juveniles y luego en un futuro puede ser parte del cambio generacional de la ‘Tricolor’.