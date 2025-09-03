Actualizado:
Colombiano se quedaría sin Europa League: club no lo inscribió
Figura colombiana empieza a sufrir tras su cambio de club en la Serie A de Italia y no fue inscrito para la fase previa de la Europa League.
El mercado de fichajes en el fútbol europeo está a punto de llegar a su fin y junto con ello se vieron varios movimientos interesantes en equipos de las grandes ligas, en donde brillaron los nombres de Luis Díaz en Bayern Múnich, Jhon Arias dando el salto a la Premier League para jugar con Wolverhampton y Richard Ríos robándose las miradas al ser confirmado en Benfica.
Sin embargo el protagonismo también se lo lleva Devis Vásquez, quien fue confirmado como el guardameta de la Roma para la presente temporada. El colombiano salió de Milán, equipo en donde no logró sumar gran cantidad de minutos y espera que en 'La Loba' pueda llegar a darse a conocer mucho más, aunque la radical decisión que tomaron al no inscribirlo para la Fase I de la Europa League podría arruinar sus planes.
Roma no contará con el portero colombiano para la Fase I de la Europa League
Según dio a conocer la Roma, Devis Vásquez firmó un contrato por dos años, es decir, irá hasta el 30 de junio de 2027. Asimismo, llevará el dorsal número 32, el cual lo ha acompañado en gran parte de su carrera.
El arquero de 27 años tendrá su cuarta experiencia en el fútbol italiano teniendo en cuenta sus anteriores pasos por el Milán, Ascoli y Empoli. Asimismo, será el segundo colombiano en vestir la camiseta de la Roma después de Víctor Ibarbo, quien fue fichado tras el Mundial de Brasil 2014. Las expectativas so bastante altas con el barranquillero aunque no ha debutado con el equipo en la Serie A y recientemente se dio a conocer que tampoco formaría parte de los jugadores que disputarán la Fase I de la Europa League.
Aún así todavía queda un largo camino por recorrer y lo más seguro es que el equipo clasifique a la siguiente instancia de la competencia, lo que le permitiría tener de nuevo una oportunidad para sumar minutos en esta competencia internacional.
🚨 Devis Vásquez no fue inscrito en la lista principal de la Europa League para la Fase I por la #ASRoma 🇨🇴 pic.twitter.com/MhLUvTjLrU— Pipe Sierra (@PSierraR) September 2, 2025
Rivales de la Roma en la Fase I de la Europa League
La AS Roma ya conoce a sus ocho adversarios para la nueva Fase de Liga de la Europa League 2025–26. El club italiano afrontará cuatro partidos como local ante Lille, Viktoria Plzeň, Midtjylland y Stuttgart, y cuatro encuentros como visitante, los cuales serán frente a Nice, Rangers, Celtic y Panathinaikos.
