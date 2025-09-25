Colombianos en el ojo del huracán tras la eliminación de River Plate

Se jugó otra de las llaves de la Copa Libertadores en la que los protagonistas serían Palmeiras y River Plate en el Allianz Parque, escenario deportivo que dejó como clasificado a la escuadra brasileña y a los jugadores colombianos en el conjunto 'millonario' con una deuda pendiente, en el certamen más importante del continente.

El duelo entre Palmeiras y River Plate volvió a demostrar por qué ambos equipos son considerados protagonistas indiscutibles del fútbol sudamericano. En un partido cargado de intensidad, estrategia y emociones, brasileños y argentinos midieron fuerzas, pero que dejó al equipo de Abel Ferreira con el cupo a semifinales y a Quintero, Borja y Castaño con un tiquete de regreso a casa.

Le puede interesar: [Video] Tenía que ser el héroe y se convirtió en villano: Así fue el penal de Aguirre

Así le fue a los colombianos en la eliminación de la Copa Libertadores

La expectativa era máxima, no solo por el peso de los clubes en la historia de la Copa Libertadores, sino también porque sus enfrentamientos anteriores siempre han estado marcados por la rivalidad y porque de manera temprana el equipo de Marcelo Gallardo empató el marcador global tras una asistencia de Juan Fernando Quintero y anotación de Maximiliano Salas sobre el minuto 8.

River se fue al camerino con la ventaja, pero sobre el segundo tiempo Palmeiras salió con una mentalidad difernete y a tan solo 6 minutos de haberse dado el pitazo inicial volvió a ponerse arriba en el global y la goleada siguió hasta que terminó 5-2 y con varios cuestionamientos para el lado del fútbol colombiano.