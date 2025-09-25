Actualizado:
Colombianos en el ojo del huracán tras la eliminación de River Plate
Con tres colombianos en cancha, River Plate quedó eliminado de la Copa Libertadores.
Se jugó otra de las llaves de la Copa Libertadores en la que los protagonistas serían Palmeiras y River Plate en el Allianz Parque, escenario deportivo que dejó como clasificado a la escuadra brasileña y a los jugadores colombianos en el conjunto 'millonario' con una deuda pendiente, en el certamen más importante del continente.
El duelo entre Palmeiras y River Plate volvió a demostrar por qué ambos equipos son considerados protagonistas indiscutibles del fútbol sudamericano. En un partido cargado de intensidad, estrategia y emociones, brasileños y argentinos midieron fuerzas, pero que dejó al equipo de Abel Ferreira con el cupo a semifinales y a Quintero, Borja y Castaño con un tiquete de regreso a casa.
Así le fue a los colombianos en la eliminación de la Copa Libertadores
La expectativa era máxima, no solo por el peso de los clubes en la historia de la Copa Libertadores, sino también porque sus enfrentamientos anteriores siempre han estado marcados por la rivalidad y porque de manera temprana el equipo de Marcelo Gallardo empató el marcador global tras una asistencia de Juan Fernando Quintero y anotación de Maximiliano Salas sobre el minuto 8.
River se fue al camerino con la ventaja, pero sobre el segundo tiempo Palmeiras salió con una mentalidad difernete y a tan solo 6 minutos de haberse dado el pitazo inicial volvió a ponerse arriba en el global y la goleada siguió hasta que terminó 5-2 y con varios cuestionamientos para el lado del fútbol colombiano.
- Borja ingresó en el segundo tiempo para tratar de dar más presencia ofensiva al equipo. Según la crónica de “Los puntajes de River vs. Palmeiras”, tuvo una oportunidad clara al entrar, pero luego se “enredó entre tantas piernas de Palmeiras”, le faltó limpieza en las descargas y no logró imponer su peso en el ataque.
- Quintero fue uno de los más destacados de River en ese partido. En “Los puntajes de River vs. Palmeiras” recibe una puntuación de 7, siendo valorado como el “más claro e inteligente del primer tiempo”, en especial por marcar una nueva asistencia.
- El rendimiento de Castaño fue más criticado. En “Los puntajes…” le otorgan un 4, señalando que tuvo un mano a mano que erró en los minutos finales del primer tiempo, una situación que pudo cambiar la historia del partido.
Próximo partido de los colombianos con River Plate
El siguiente reto de Marcelo Gallardo comandando a los futbolistas colombianos será en la fecha 10 de la Primera División de Argentina recibiendo en el Estadio Monumental a Deportivo Riestra, el domingo 28 de septiembre, sorpresivo líder de la tabla de posiciones del Grupo B con 18 unidades.
