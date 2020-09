Comesaña: cómo jugará Junior, qué espera de América y los planes a futuro

Este martes 8 de septiembre, Junior de Barranquilla y América de Cali volverán a la actividad oficial cuando se enfrenten en el partido de ida de la Superliga que se desarrollará a partir de las 7:30 de la noche en el estadio Romelio Martínez.

Previo al compromiso, Julio Comesaña, director técnico del cuadro 'rojiblanco', habló en rueda de prensa en la cual dio pistas de lo que será la presentación de sus dirigidos en el compromiso, teniendo en cuenta lo que fue el parón de actividades por la pandemia del coronavirus y el regreso a entrenamientos.

Comesaña aclaró que apelará a la memoria futbolística que ha "sembrado" en sus jugadores y apelará a cosas sencillas que el equipo conoce.

Le puede interesar: Julio Comesaña dio ultimátum al polémico caso de Rangel y su futuro en Junior

"La memoria futbolística de los jugadores puede estar en 6 o 7 jugadores que están en el plante desde hace varias temporada. El resto son nuevos y se integraron a principio de año por lo que no tuvieron mucho trabajo. Llevaremos a la cancha un equipo que tendrá la posibilidad de darle continuidad y así sacar conclusiones", dijo.

Por otro lado, el estratega se refirió a la ausencia de VAR en los dos partidos de la Superliga y mostró su agrado a la situación.

"Me gusta que no haya VAR, me gusta que sea más humano y si hay errores los comentaremos y lo aceptaremos como es normal que ocurra y no depender de otras cosas que son importantes, pero a mi me parece que el fútbol se rige por los seres humanos", señaló.

En cuanto a la posibilidad de presentar cambios en el estilo de juego que ha caracterizado a Junior en los últimos años, Comeaña fue claro en decir que ha modificado aspectos en los entrenamientos, debido también a los nuevos elementos en el cuerpo técnico.

Por otro lado, aclaró que Junior afrontará la serie con América como una final y para disputar el trofeo, pero también manifestó que tiene en la cabeza lo que será el choque con Barcelona de Ecuador en la Copa Libertadores.

Lea también: Juan Cruz Real: el plantel de América, la Superliga y un mensaje a Comesaña

"Estoy pensando en estos dos partidos con América y en el que viene con Barcelona, son fundamentales en lo que es el reinicio de la temporada y después de estos partidos veremos cómo quedamos", agregó.

Finalmente, afirmó que no cree que América tenga varios cambios en su forma de jugar a pesar del cambio de técnico y la salida de algunos jugadores.

"No creo que el entrenador haya modificado tantas cosas de un equipo que venía jugando bien y es el actual campeón, tratará de construir algo más en lo que estaba bien", puntualizó.