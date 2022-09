Comesaña se concentra en la final de Copa y anuncia cambios en Junior para la Liga BetPlay

Junior de Barranquilla atraviesa un difícil momento en la Liga BetPlay Dimayor después de caer en condición de local 0-1 con Millonarios en partido de la fecha 13. Con este resultado, el conjunto 'rojiblanco' complicó sus aspiraciones de meterse al grupo de los ocho al quedar con 15 puntos en el puesto 14.

Ahora, el equipo 'tiburón' intentará seguir en la pelea pro la clasificación cuando visite este domingo 25 de septiembre a Alianza Petrolera en compromiso de la jornada 14.

Lea también: Se achicó el margen de error: ¿A cuántos puntos quedó Junior de la clasificación?

Julio Comesaña, director técnico de Junior, habló en rueda de prensa, en donde explicó que para el duelo contra Alianza Petrolera podría utilizar una nómina alterna, teniendo en cuenta la final de ida de la Copa BetPlay Dimayor que se disputará el miércoles 28 de septiembre.

"Contra Alianza, si bien tenemos que pensar en ese juego, también hay que pensar en Millonarios. Vamos a tratar de armar un equipo ante Alianza con el que podamos ganar y acá ante Millonarios vamos a poner todo lo mejor que podamos".

El técnico 'rojiblanco' también se refirió a la importancia que tendrá la final de la Copa BetPlay.

"Mi objetivo es el equipo, que voy a hacer con estos jugadores que tenemos y lo que vamos a lograr. La Copa es una oportunidad maravillosa. Hay que meterle todo al partido de Copa, porque la vuelta todavía se demora. Hay que ir con todo lo mejor que tenemos".

Comesaña explicó que él tendrá en cuenta a los jugadores que estén disponibles, aunque reiteró que los futbolistas experimentados tendrá mayor responsabilidad que los jóvenes.

Le puede interesar: [Video] "Que se vayan": hinchas de Junior piden salida de jugadores y 'se la montan' a un extranjero

"Yo voy a contar con todos los que tenga en condiciones. Todos tienen un compromiso, pero la responsabilidad grande la tienen los mayores. Los jóvenes no deben entrar como cartas de salvación. Hay jugadores que han tenido bastantes minutos y no van a ir jugar ante Alianza. Hay otros que no han tenido mucha oportunidad y que seguro iniciarán ante Alianza".

Finalmente, Julio Comesaña aclaró el estilo de juego que quiere implementar en Junior y además le envió un mensaje a la afición.

"Un equipo que no tiene la pelota se desgasta mucho y yo seguiré apuntándole a la tenencia. Sé que hay premura, pero yo no me apresuro. A la afición le digo que todo lo que esté a mi alcance para generarle satisfacción y alegría, siempre lo haré, nunca voy a faltar a ese compromiso".