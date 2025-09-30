Comisión Arbitral se comprometió a tomar correctivos por errores en el FPC

Un nuevo escándalo arbitral se registró en el Fútbol Profesional Colombiano. En esta ocasión fue en el compromiso que disputaron Jaguares de Córdoba y Real Cartagena en encuentro válido por la fecha 12 del Torneo BetPlay.

Durante el partido que dejó como ganador al equipo de Montería con marcador de 2-1, el juez central Alejandro Moncada fue cuestionado por sancionar de forma equivocada un tiro penal en favor de Jaguares.

La decisión del referí causó la furia en Real Cartagena, que reclamó la actuación de Moncada y este martes 30 de septiembre dio a conocer que sus directivos se reunieron con los integrantes de la Comisión Arbitral.