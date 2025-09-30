Actualizado:
Mar, 30/09/2025 - 20:10
Comisión Arbitral se comprometió a tomar correctivos por errores en el FPC
La información la dio a conocer Real Cartagena, luego de un grave error en el Torneo BetPlay.
Un nuevo escándalo arbitral se registró en el Fútbol Profesional Colombiano. En esta ocasión fue en el compromiso que disputaron Jaguares de Córdoba y Real Cartagena en encuentro válido por la fecha 12 del Torneo BetPlay.
Durante el partido que dejó como ganador al equipo de Montería con marcador de 2-1, el juez central Alejandro Moncada fue cuestionado por sancionar de forma equivocada un tiro penal en favor de Jaguares.
La decisión del referí causó la furia en Real Cartagena, que reclamó la actuación de Moncada y este martes 30 de septiembre dio a conocer que sus directivos se reunieron con los integrantes de la Comisión Arbitral.
A través de un comunicado, el conjunto heroico explicó que durante el encuentro se comprobaron los errores del árbitro Alejandro Moncada.
"La Junta Directiva de Real Cartagena informa a la opinión pública y a nuestra afición que, debido a la jugada del penalti pitado al minuto 90 en el partido de ayer vs Jaguares, nuestros directivos se reunieron de manera extraordinaria en la ciudad de Bogotá con la Comisión Arbitral. En dicha reunión presentamos nuestra más enérgica protesta y expresamos el profundo desacuerdo con los hechos que afectaron el normal desarrollo del partido", señaló Real Cartagena.
"Durante la sesión con la Comisión Arbitral se comprobó, a través de la revisión en video, que nunca existió penalti en contra de nuestro equipo y que dicha decisión derivó en la pérdida del encuentro", se agregó.
Finalmente, Real Cartagena aseguró que la Comisión Arbitral se comprometió a tomar las medidas necesarias para evitar que se cometan errores en el Torneo BetPlay.
"La Comisión se comprometió a tomar los correctivos necesarios para que no vuelva a presentarse una situación similar y ratificó su compromiso con el mejoramiento del nivel arbitral en cada fecha del torneo. Reiteramos nuestro compromiso con la transparencia, el respeto por la competencia y la defensa de los intereses legítimos de nuestra institución y de nuestra hinchada", sentenció Real Cartagena.
