¿Cómo está México? Así llega el equipo rival para enfrentar a Colombia

Fuera de Concacaf les cuesta

Ambos países tienen a sus seleccionados sub 20 en octavos de final del mundial, pero ahora es el turno de la mayores, al ser una selección Concacaf muchos no siguen la actualidad del conjunto mexicano y mucho menos ahora que no están disputando ni siquiera eliminatorias, pero así llega México que afuera de norte y centro América realmente le ha costado mucho.

Si bien es cierto que la selección de Aguirre viene de ser la campeona de Copa Oro de 2025, sus partidos frente a equipos fuera de la Concacaf le han costado, en sus últimos 5 partidos en los que enfrentó equipos fuera de su confederación solo ha podido ganar uno, lo que lo deja con un registro de una victoria, dos empates y dos derrotas. Los más recientes enfrentamientos fueron contra dos asiáticas, Corea del Sur y Japón, con ambas empató 2-2 y 0-0 respectivamente, pero lo preocupante va más allá del resultado y es que se ha visto dominada en prácticamente todos estos encuentros, incluso perdió frente a River Plate en un curioso amistoso entre club y selección.