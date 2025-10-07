Actualizado:
Mar, 07/10/2025 - 07:58
¿Cómo está México? Así llega el equipo rival para enfrentar a Colombia
La selección Colombia se prepara para enfrentar a México, así llega nuestro rival.
La selección Colombia se prepara para enfrentar a México en el primer amistoso previo al Mundial 2026, con las dos selecciones clasificadas, la tricolor por eliminatorias y los norteamericanos por ser sede del mundial, se enfrentan en un partido que servirá para medir el nivel de ambos a menos de un año del arranque del certamen.
Los dirigidos por Javier Aguirre no tuvieron que jugar eliminatorias por lo que además de la Copa Oro y Copa América lo único que han disputado son partidos amistosos.
Fuera de Concacaf les cuesta
Ambos países tienen a sus seleccionados sub 20 en octavos de final del mundial, pero ahora es el turno de la mayores, al ser una selección Concacaf muchos no siguen la actualidad del conjunto mexicano y mucho menos ahora que no están disputando ni siquiera eliminatorias, pero así llega México que afuera de norte y centro América realmente le ha costado mucho.
Si bien es cierto que la selección de Aguirre viene de ser la campeona de Copa Oro de 2025, sus partidos frente a equipos fuera de la Concacaf le han costado, en sus últimos 5 partidos en los que enfrentó equipos fuera de su confederación solo ha podido ganar uno, lo que lo deja con un registro de una victoria, dos empates y dos derrotas. Los más recientes enfrentamientos fueron contra dos asiáticas, Corea del Sur y Japón, con ambas empató 2-2 y 0-0 respectivamente, pero lo preocupante va más allá del resultado y es que se ha visto dominada en prácticamente todos estos encuentros, incluso perdió frente a River Plate en un curioso amistoso entre club y selección.
Colombia llega como favorita
Viendo el panorama la selección colombiana parte como favorita para este duelo, un partido en el que los dirigidos por Néstor Lorenzo tienen que revalidar lo conseguido en la última fecha de eliminatorias e imponerse ante una selección mexicana que llega mermada por lesiones, ausencias y resultados.
El partido se disputará el 11 de octubre a partir de las 8:00p.m.
Fuente
Antena 2