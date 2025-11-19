¿Cómo será el repechaje para el Mundial 2026? Conozca fechas y sorteo

Fecha y reglas del sorteo

El sorteo que definirá el orden y los cruces del repechaje se llevará a cabo el 20 de noviembre, a las 13:00, en la sede de la FIFA en Zúrich. Para estructurar el sorteo, el organismo tomará como referencia la Clasificación FIFA actualizada al 19 de noviembre, lo que determinará la distribución de los equipos.

Las reglas son claras:

• Seis selecciones disputarán el repechaje.

• Las dos con mejor ranking avanzarán automáticamente a la final.

• Las otras cuatro selecciones integrarán un bombo único del que saldrán los emparejamientos de las semifinales.

• No podrán enfrentarse entre sí los dos equipos pertenecientes a Concacaf en esta primera ronda.

• Tanto semifinales como finales se jugarán a partido único.

• Los dos ganadores de las finales serán los últimos clasificados al Mundial.

Este formato deja poco margen de error, una mala noche basta para quedarse fuera de la cita más importante del planeta fútbol.

Selecciones clasificadas al repechaje

Las seis selecciones que lucharán por los últimos boletos provienen de diversas confederaciones, reforzando el carácter global del repechaje:

• CAF: República Democrática del Congo

• Conmebol : Bolivia

• AFC: Irak

• OFC: Nueva Caledonia

• Concacaf: Jamaica y Surinam

Varias de estas selecciones llegan con historias opuestas, algunas buscando regresar a un Mundial después de décadas, otras intentando clasificar por primera vez en su historia.

Sedes del repechaje

México será el escenario de esta definición y lo hará con dos de sus estadios más modernos y emblemáticos:

Estadio Akron – Guadalajara

Casa de las Chivas, inaugurado en 2010, con capacidad para casi 50.000 aficionados. Su diseño y ambiente lo convierten en un escenario imponente para un partido de eliminación directa.

Estadio BBVA – Monterrey

Conocido como el Gigante de Acero, puede albergar a más de 53.000 espectadores. Su infraestructura y visibilidad lo posicionan como uno de los recintos más modernos de Latinoamérica.

Ambos estadios fueron seleccionados por su nivel, logística y capacidad y funcionarán como la antesala perfecta al Mundial que el propio México coorganizará meses después.