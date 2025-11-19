Actualizado:
Mié, 19/11/2025 - 07:12
¿Cómo será el repechaje para el Mundial 2026? Conozca fechas y sorteo
El Mundial está cada vez más cerca y ya solo queda definir los cupos del repechaje.
El camino hacia el Mundial 2026 está por cerrar su última puerta. Aunque 42 selecciones ya aseguraron su presencia en el torneo que se disputará en México, Canadá y Estados Unidos, seis cupos aún están en juego y se definirán en un repechaje intercontinental y otro europeo, el primero tendrá lugar del 23 al 31 de marzo de 2026 en territorio mexicano. Las ciudades de Guadalajara y Monterrey serán las encargadas de albergar los duelos que completarán la lista definitiva de participantes.
Fecha y reglas del sorteo
El sorteo que definirá el orden y los cruces del repechaje se llevará a cabo el 20 de noviembre, a las 13:00, en la sede de la FIFA en Zúrich. Para estructurar el sorteo, el organismo tomará como referencia la Clasificación FIFA actualizada al 19 de noviembre, lo que determinará la distribución de los equipos.
Las reglas son claras:
• Seis selecciones disputarán el repechaje.
• Las dos con mejor ranking avanzarán automáticamente a la final.
• Las otras cuatro selecciones integrarán un bombo único del que saldrán los emparejamientos de las semifinales.
• No podrán enfrentarse entre sí los dos equipos pertenecientes a Concacaf en esta primera ronda.
• Tanto semifinales como finales se jugarán a partido único.
• Los dos ganadores de las finales serán los últimos clasificados al Mundial.
Este formato deja poco margen de error, una mala noche basta para quedarse fuera de la cita más importante del planeta fútbol.
Selecciones clasificadas al repechaje
Las seis selecciones que lucharán por los últimos boletos provienen de diversas confederaciones, reforzando el carácter global del repechaje:
• CAF: República Democrática del Congo
• Conmebol : Bolivia
• AFC: Irak
• OFC: Nueva Caledonia
• Concacaf: Jamaica y Surinam
Varias de estas selecciones llegan con historias opuestas, algunas buscando regresar a un Mundial después de décadas, otras intentando clasificar por primera vez en su historia.
Sedes del repechaje
México será el escenario de esta definición y lo hará con dos de sus estadios más modernos y emblemáticos:
Estadio Akron – Guadalajara
Casa de las Chivas, inaugurado en 2010, con capacidad para casi 50.000 aficionados. Su diseño y ambiente lo convierten en un escenario imponente para un partido de eliminación directa.
Estadio BBVA – Monterrey
Conocido como el Gigante de Acero, puede albergar a más de 53.000 espectadores. Su infraestructura y visibilidad lo posicionan como uno de los recintos más modernos de Latinoamérica.
Ambos estadios fueron seleccionados por su nivel, logística y capacidad y funcionarán como la antesala perfecta al Mundial que el propio México coorganizará meses después.
El repechaje rumbo al Mundial 2026 promete ser una auténtica batalla a vida o muerte. Con seis selecciones de distintos continentes, un formato de eliminación directa y dos estadios de élite como escenario, México será el epicentro de la emoción previa al torneo. El 20 de noviembre se conocerán los cruces y en marzo, finalmente quedarán definidos los 48 participantes del primer Mundial de la historia con este formato ampliado. El sueño mundialista está al alcance… pero solo para dos
Fuente
Antena 2