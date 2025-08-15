Cómo ver en Colombia la primera final de Luis Díaz con Bayern Múnich

Llega una nueva edición de la Supercopa de Alemania, la cual se vivirá este sábado 16 de agosto, un duelo de alto voltaje entre VfB Stuttgart y Bayern Múnich. El encuentro se jugará en la MHPArena de Stuttgart, escenario ganado por el club local gracias a su título en la pasada DFB-Pokal, donde venció 4-2 al Arminia Bielefeld en Berlín, mientras que el Bayern llega como campeón de la Bundesliga 2024-25.

Este será un partido con aroma especial, ya que el Stuttgart afronta la oportunidad de sumar un trofeo que no ha conquistado en su historia reciente y que supondría un golpe de autoridad ante el rival más dominante del fútbol alemán. Por el otro, el Bayern buscará ampliar su palmarés en esta competición, donde es el club más exitoso con 10 títulos en 17 finales disputadas, pero también porque se espera que este sea el primer título de su tercer fichaje más caro en la historia, Luis Díaz.

Le puede interesar: Kompany sorprende a Luis Díaz antes de su primera final con Bayern Múnich

Así podrá ver en vivo la final de Luis Díaz entre Stuttgart y Bayern Múnich

El Bayern llega con figuras como Harry Kane, Jamal Musiala, Joshua Kimmich y un refuerzo de lujo como lo es Luis Díaz, delantero de la Selección Colombia que ha dejado grandes expectativas con sus primeros partidos amistosos y que se espera siga demostrando en su primera final y partido oficial con la camiseta del cuadro 'bávaro'.

En el club inglés, el extremo guajiro es considerado una pieza clave en el esquema de Arne Slot, encargado de aportar desequilibrio por la banda izquierda, velocidad y gol, con el reto de mejorar su cuota de anotaciones y asistencias respecto a campañas anteriores. Su continuidad como titular parece consolidada y se espera que se le pueda volver a ver la final de la Supercopa de Alemania.