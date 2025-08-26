¿Cómo VER EN VIVO Junior Vs Atlético por la Copa BetPlay?

Junior de Barranquilla recibe este martes 26 de agosto a Atlético Fc en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez en el partido de ida en los octavos de final de la Copa BetPlay.

El equipo 'rojiblanco' afrontará el compromiso, después superar en los lanzamientos desde el punto penal a Atlético Huila en la ronda de playoffs.

Adicionalmente, los dirigidos por Alfredo Arias tratarán de sacudirse de la goleada sufrida el pasado sábado en la fecha 8 de la Liga BetPlay, cuando fueron superado 0-3 por Millonarios en el estadio El Campín de Bogotá.

Por otro lado, Atlético Fc fue instalado directamente en esta instancia del torneo, luego de haberse realizado el sorteo.

El ganador de la serie entre Junior y Atlético se enfrentará con el vencedor de la llave que disputarán América de Cali y Atlético Bucaramanga.