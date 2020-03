Completaron las cinco grandes: Bundesliga y Ligue 1 también fueron suspendidas

Aunque todo indicaba que la Bundesliga y la Ligue 1 seguirían disputando su calendario con normalidad, tomando medidas especiales, en las últimas horas la decisión se revirtió y los entes rectores de cada una de las competencias optaron por suspender el fútbol profesional, hecho que fue notificado a través de diferentes comunicados, pese a que en Alemania la suspensión iniciaría desde el próximo martes.

Con estas decisiones, las cinco ligas grandes de Europa quedarán suspendidas, por lo menos, hasta el próximo 4 de abril, fecha en la que deberían retomar las actividades si la situación se modifica, pero en la que también se debatirá qué sucederá tanto con los certámenes locales como con los eventos a nivel continental, pues para esas fechas todo debería estar finalizando, teniendo en cuenta el desarrollo de la Eurocopa.

Vale la pena anotar que, por primera vez, la Eurocopa tendría doce sedes diferentes que abarcarían doce países distintos, hecho que complica el normal desarrollo de la competencia, pues los países llevan procesos distintos y, de momento, hay varios que han resultado mucho más afectados que los otros, por lo que habrá que esperar qué decisiones se toman en los próximos días por parte de la Uefa.

De igual manera, de la decisión que se tome en el 'Viejo Continente' podría estar directamente relacionada con la que se tome en Conmebol con la Copa América, pues la idea es que ambos eventos se desarrollen al tiempo y si hay suspensión de uno de los dos lados, todo el calendario podría cambiar. A la espera de lo que sucederá en el transcurso del mes, las Federaciones ya empezaron a mover sus calendarios y se estudia qué sucederá con los torneos que no puedan terminar, pues el reglamento no abarca estas situaciones.

