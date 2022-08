Compra de Casemiro: Wayne Rooney y otros reconocidos exjugadores la criticaron

La llegada de Casemiro al Manchester United generó todo tipo de reacciones en el mundo del fútbol. Mientras en España los fans del Real Madrid lamentan la partida de su ídolo, los aficionados del United en Inglaterra se sienten más que felices.

Vea también: [Video] Un amague de Sancho dejó a regado a dos del Liverpool: golazo del Manchester United

Sin embargo, del lado inglés no todo fue alegría por el arribo del brasileño. Los cuestionamientos sobre el fichaje llegaron por parte de varias glorias del club y algunos ex jugadores de la Premier League.

Uno de los primeros en apuntar contra el sudamericano fue Wayne Rooney. El 'niño malcriado' señaló que el arribo del volante no es precisamente la clave para solucionar los problemas del conjunto de Old Trafford.

En su columna habitual en el diario 'The Times', Rooney escribió: "Indudablemente mejorará el equipo, aportará carácter y trabajo. Es un buen jugador, pero ¿Es realmente lo que el United necesita? No lo creo. El fichaje necesario era Frenkie De Jong. Este es un fichaje reactivo en respuesta al no del neerlandés".

Otro de los que apuntó contras la llegada del ex Madrid fue Peter Schmeichel: "Estoy sorprendido de que hayamos fichado a Casemiro. Que se fiche ahora a ese jugador por esa cantidad de dinero y con ese sueldo, con su edad y cuando no sabemos si va a rendir... tal vez se debería fichar a alguien que sabemos que puede jugar en la Premier League de vez en cuando", indicó el ex guardameta de los diablos rojos en dialogo con la BBC.

Finalmente, Paul Merson, leyenda del Arsenal cuestionó la edad y el precio del fichaje: "Casemiro es un ganador, pero tiene 30 años. Pienso que el traspaso ha sido como: ‘¿el Manchester United me quiere? Muy bien, solo hay que pedir cantidades tontas de dinero y si dicen que sí, vendré; y si no, pues no hay pérdida"

Y añadió: "No lo entiendo. Acaba de ganar la Champions y este año no va a jugarla. Un contrato de cuatro años... quizás no lo habría conseguido en el Real Madrid. Hay mucho trabajo por hacer", dijo en Sky Sports.

Le puede interesar: Salah, su elogio a Luis Díaz y la diferencia que hay con Darwin Núñez

Por ahora, la llegada de Casemiro tiene muchas posturas en contra, pero solo el tiempo terminará definiendo si el Manchester acertó o no en su incorporación.