Con golazo de Luis Díaz, Porto goleó a Belenenses y se acerca al título en Portugal

Oporto venció este domingo 5-0 al Belenenses, por lo que, a falta de cuatro jornadas, sigue líder con seis puntos sobre el Benfica, con el que tiene el "gol average" a favor, por lo que la próxima jornada podría proclamarse campeón de la Liga lusa.

El primer gol llegó en el minuto 30 gracias al delantero brasileño Tiquinho Soares y tras el descanso Marega hizo el 2-0 en el 58.

El lateral internacional brasileño Alex Telles marcó el 3-0 de penalti en el 76 y el joven extremo zurdo de 20 años Fabio Vieira anotó el 4-0 con un buen libre directo que se coló pegado a la base del poste del portero.

Redondeó la goleada el colombiano Luis Díaz tras marcar el 5-0 definitivo en el descuento.

Golo do @FCPorto ! Golo de Luis Díaz! O melhor golo de todos estava guardado para o fim. Que golaço do colombiano... Partiu ainda do seu meio campo, correu, fletiu da esquerda para o meio e disparou para a baliza, ainda bem fora da área. Obra de arte. pic.twitter.com/QKZTwekCil