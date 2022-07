Con una campaña perfecta, Colombia se ilusiona: "Ahora vamos por el título"

Colombia ratificó su favoritismo al título de la Copa América Femenina después de ganarle a las argentinas por la mínima diferencia y conseguir un cupo importante al Mundial del 2023 y los Juegos Olímpicos de París 2024.

Después del compromiso de esta noche de miércoles, los protagonistas de la victoria no se hicieron esperar y, Catalina Pérez entre lágrimas, afirmó que es un momento que no se puede describir: "Me siento afortunada de vivir lo que hace este grupo que siempre está con esa alegría y unión".

"Linda una jugadora clara, buenísima y con un futuro impresionante, gracias por el apoyo" añadió la guardameta colombiana que resaltó el trabajo de Caicedo, la delantera de 17 años que hoy tiene soñando a todo el país por su talento en la cancha.

Por su parte, el técnico Abadía mostró su emoción pero con pensamientos aterrizados: "Las evaluaciones siguen porque el fútbol es movimiento, ya nos toca prepararnos para el último partido con Brasil o Paraguay. La alegría de hoy dura hasta las 12 de la noche y ya mañana volvemos al trabajo para enfrentar la final".

Y finalmente explicó un tema muy polémico "lo de los cambios a último minuto" que dio a entender que "es conceptual, porque todos pensamos diferente, sabemos lo que tienen nuestras jugadoras. El partido de hoy no era para moverlo y si hacíamos eso era para quemar tiempo, pero la idea clara era sostener esa plantilla".