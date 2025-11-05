Confianza a tope con Jhon Jader Durán en el Fenerbahce

“Confiamos plenamente en Durán”

Tras el partido, Ertan Torunoğulları, miembro de la junta directiva del club, se refirió al buen momento del colombiano y destacó la confianza que la institución mantiene en él, pese a los problemas físicos que lo habían limitado en el inicio de la temporada.

“Se han escrito muchas historias sobre Jhon Durán. Hemos visto la calidad y el talento que lo caracterizan. Sin duda, disfrutaremos viéndolo jugar después del parón internacional. Como presidente y directiva, confiamos plenamente en nuestro entrenador y en nuestros jugadores”, señaló el dirigente.

Además, Torunoğulları elogió el papel de la hinchada en la remontada y el apoyo constante que brindan al equipo.

“Agradecemos a nuestra afición el apoyo que nos acompañó y el que estuvo presente en el estadio. Cuando la afición del Fenerbahçe se une, no hay obstáculo que no pueda superar. Como dijo nuestro presidente, haremos reír a todos los aficionados del Fenerbahçe que aún no lo han hecho”, añadió.

