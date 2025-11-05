Actualizado:
Mié, 05/11/2025 - 07:03
Confianza a tope con Jhon Jader Durán en el Fenerbahce
El colombiano que llevaba ya varias semanas lesionado volvió con el gol del triunfo en el clásico.
El gol ante Besiktas marcó un nuevo comienzo para Jhon Jader Durán en Turquía. El delantero colombiano, que había estado varias semanas fuera por lesión, volvió a brillar con un golazo decisivo en la victoria 2-3 del Fenerbahce en el clásico de Estambul, rompiendo así una sequía goleadora que se extendía desde mediados de agosto.
“Confiamos plenamente en Durán”
Tras el partido, Ertan Torunoğulları, miembro de la junta directiva del club, se refirió al buen momento del colombiano y destacó la confianza que la institución mantiene en él, pese a los problemas físicos que lo habían limitado en el inicio de la temporada.
“Se han escrito muchas historias sobre Jhon Durán. Hemos visto la calidad y el talento que lo caracterizan. Sin duda, disfrutaremos viéndolo jugar después del parón internacional. Como presidente y directiva, confiamos plenamente en nuestro entrenador y en nuestros jugadores”, señaló el dirigente.
Además, Torunoğulları elogió el papel de la hinchada en la remontada y el apoyo constante que brindan al equipo.
“Agradecemos a nuestra afición el apoyo que nos acompañó y el que estuvo presente en el estadio. Cuando la afición del Fenerbahçe se une, no hay obstáculo que no pueda superar. Como dijo nuestro presidente, haremos reír a todos los aficionados del Fenerbahçe que aún no lo han hecho”, añadió.
Próximo reto será la Europa League
Tras su destacada actuación en el clásico, Jhon Durán se prepara para un nuevo desafío internacional. El Fenerbahce enfrentará al Viktoria Plzeň este jueves 6 de noviembre, por la cuarta fecha de la fase de liga de la UEFA Europa League, desde las 3:00 p.m. (hora colombiana).
El colombiano llega motivado, con el respaldo de la directiva y de los hinchas, buscando consolidarse como una pieza clave en la ofensiva del club turco.
Fuente
Antena 2