Confidencias de Mario Yepes: el mal árbitro contra Brasil y José Pékerman

En épocas de confinamiento, varios exfutbolistas reconocidos han aprovechado el tiempo libre en casa para relatar momentos importantes de sus respectivas carreras personales y de sucesos relevantes en la historia del deporte.

Es el caso de Mario Alberto Yepes, exdefensor y capitán de la Selección Colombia que cumplió su sueño de ir a un Mundial de Fútbol en Brasil 2014 y tuvo una relación intermitente con el técnico José Néstor Pékerman.

En diálogo con ‘Redgol’ de Chile, el actual directivo de la FCF se refirió de nuevo al estratega argentino: “El profe Pékerman cambió muchas cosas cuando llegó a la selección Colombia. Lo que más cambió fue nuestra mentalidad, pensar y creer que podíamos estar entre los mejores del mundo. Nos lo hizo creer, nosotros tomamos eso y nos comprometimos a lograrlo. Y en algún momento, en su paso por la selección, Colombia fue número 1 del ranking de la FIFA, Colombia fue cabeza de grupo en el Mundial Brasil 2014 y Colombia en ese mundial jugó un gran Mundial y un gran fútbol. Se debe a todo ese trabajo de convencimiento y a ese trabajo que hizo desde el momento en que llegó. Nos convenció que teníamos un gran equipo y que podíamos llegar muy lejos con el equipo que teníamos".

Asimismo, habló del polémico partido contra Brasil donde la Selección Colombia fue perjudicada por el árbitro: “Yo sigo creyendo que sí era (el gol que le anularon), más por lo que nos dijeron a nosotros, porque cuando se juega un Mundial siempre hay una charla técnica con los árbitros. Y los árbitros expresaron algo en esa charla técnica y, si uno repite esa jugada pasa exactamente lo que dijeron los árbitros. Era que, si cualquier tipo de cobro o tipo de jugada, era tocada primero por un jugador del equipo rival, la pelota seguía en juego”, reveló Yepes.

“El arbitraje ese día no fue bueno, no solo por esa jugada, sino en general. Colombia no tuvo un primer tiempo bueno, pero en gran parte ese primer tiempo que no fue bueno para Colombia, fue por lo permisivo que fue el árbitro en el juego violento de Brasil contra nuestros jugadores claves; James, Cuadrado. No hubo amarillas, no hubo absolutamente nada… El arbitraje no estuvo a la altura de unos cuartos de final", cerró en el diálogo sobre la triste eliminación de la ‘tricolor’ ante el anfitrión de ese mundial.