Confirmada la primera baja de Selección Colombia para los amistosos de octubre

Se aproxima una nueva convocatoria de la Selección Colombia, en esta ocasión para dos partidos amistosos contra México y Canadá en Estados Unidos, y en ella se espera la presencia de futbolistas que habitualmente no son llamados para clasificatorias.

Puede leer: Álvaro Montero sería fichado por un 'grande' de Liga Betplay para 2026

La intención de Néstor Lorenzo pasaría por analizar el rendimiento de otro tipo de futbolistas con el fin de que aparezcan como alternativas en caso de que alguno de los habituales se vea obligado a ausentarse de la Copa del Mundo. Además, el DT quiere volver a acercar a algunos que han dejado de ser llamados por lesión.

Pero uno de los futbolistas que sería llamado a la Tricolor, finalmente se quedará por fuera, y justamente por una lesión, resignando la posibilidad de mostrarse para una eventual convocatoria a la Copa del Mundo que se realizará a mediados del próximo año.

Defensa de Selección Colombia será baja por lesión contra México y Canadá

Juan David Cabal no podrá ser convocado a Selección Colombia para los partidos contra México y Canadá, de carácter amistoso, que se disputarán en octubre. El defensa central sufrió una lesión durante el partido Villarreal vs Juventus por la segunda fecha de Champions League 2025-26.