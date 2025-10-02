Confirmada la primera baja de Selección Colombia para los amistosos de octubre
La Tricolor se enfrentará con México y Canadá el 11 y 14 de octubre, respectivamente.
Se aproxima una nueva convocatoria de la Selección Colombia, en esta ocasión para dos partidos amistosos contra México y Canadá en Estados Unidos, y en ella se espera la presencia de futbolistas que habitualmente no son llamados para clasificatorias.
La intención de Néstor Lorenzo pasaría por analizar el rendimiento de otro tipo de futbolistas con el fin de que aparezcan como alternativas en caso de que alguno de los habituales se vea obligado a ausentarse de la Copa del Mundo. Además, el DT quiere volver a acercar a algunos que han dejado de ser llamados por lesión.
Pero uno de los futbolistas que sería llamado a la Tricolor, finalmente se quedará por fuera, y justamente por una lesión, resignando la posibilidad de mostrarse para una eventual convocatoria a la Copa del Mundo que se realizará a mediados del próximo año.
Defensa de Selección Colombia será baja por lesión contra México y Canadá
Juan David Cabal no podrá ser convocado a Selección Colombia para los partidos contra México y Canadá, de carácter amistoso, que se disputarán en octubre. El defensa central sufrió una lesión durante el partido Villarreal vs Juventus por la segunda fecha de Champions League 2025-26.
Corría el minuto 16 del primer tiempo en el Estadio de la Cerámica cuando el defensa central colombiano se llevó la mano a su pierna derecha y pidió el cambio. Entre lágrimas, Juan David Cabal se retiró de la cancha, pues viene de recuperarse de una lesión de gravedad.
¿Cuál lesión sufrió Juan David Cabal?
Ya este jueves 2 de octubre Juventus emitió un comunicado en el cual expone que Juan David Cabal sufrió una lesión de grado medio en el bíceps femoral del muslo derecho, razón por la que NO será convocado a Selección Colombia. No hay un tiempo de incapacidad estimado, y en en dos semanas se someterá nuevamente a exámenes médicos.
Cabe recordar que Juan David Cabal había dejado de ser convocado a Selección Colombia debido a que pasó ocho meses en un proceso de recuperación por una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.
¿Cuándo sale la convocatoria de la Selección Colombia contra México y Canadá?
Partiendo de que Colombia jugará ante México el sábado 11 de octubre y contra Canadá el martes 14, es posible que la convocatoria para estos juegos salga antes del lunes 6.