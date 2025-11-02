Actualizado:
Confirmada la segunda semifinal del Mundial Femenino sub 17
El pasado sábado se había confirmado la clasificación de Brasil y Corea del Norte; este domingo se conocieron los dos últimos clasificados.
Este domingo 2 de noviembre quedó confirmado el segundo cruce de semifinales del Mundial Femenino sub 17, que se disputa en Marruecos, y uno de los duelos más atractivos será el que protagonizarán Países Bajos y México, en la segunda llave de la fase. Ambas selecciones lograron su clasificación por penaltis.
En el primer turno del día, Países Bajos empató 2-2 con Francia en un partido vibrante y lleno de emociones. El conjunto neerlandés logró la igualdad en los minutos finales y luego, en la definición por penaltis, se impuso 7-6, asegurando su boleto a las semifinales.
Por su parte, México protagonizó un duelo muy cerrado ante Italia, que terminó 0-0 en el tiempo reglamentario. En la tanda de penales, las mexicanas mostraron temple y efectividad para ganar 5-4, clasificándose entre las cuatro mejores selecciones del torneo.
Con estos resultados, la segunda semifinal del certamen enfrentará a Países Bajos vs México, un duelo inédito en esta categoría y que promete emociones entre dos selecciones que han mostrado solidez y orden táctico.
La otra llave semifinal será entre Brasil y Corea del Norte, equipos que avanzaron tras superar a Alemania y Japón, respectivamente. Ambos conjuntos llegan invictos y son considerados favoritos para llegar a la gran final.
¿Cuándo son las semifinales del Mundial Femenino sub 17?
Las semifinales se disputarán el miércoles 5 de noviembre, iniciando con el duelo Brasil vs Corea del Norte, seguido por el encuentro Países Bajos vs México, que cerrará la jornada en territorio marroquí.
La organización del torneo confirmó que tanto el partido por el tercer puesto como la gran final se jugarán el sábado 8 de noviembre, en el mismo escenario, ante la expectativa del público local y los seguidores del fútbol femenino juvenil.
