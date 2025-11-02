Confirmada la segunda semifinal del Mundial Femenino sub 17

Este domingo 2 de noviembre quedó confirmado el segundo cruce de semifinales del Mundial Femenino sub 17, que se disputa en Marruecos, y uno de los duelos más atractivos será el que protagonizarán Países Bajos y México, en la segunda llave de la fase. Ambas selecciones lograron su clasificación por penaltis.

Puede leer: Un defensa colombiano llegaría al Sporting CP de Luis Javier Suárez

En el primer turno del día, Países Bajos empató 2-2 con Francia en un partido vibrante y lleno de emociones. El conjunto neerlandés logró la igualdad en los minutos finales y luego, en la definición por penaltis, se impuso 7-6, asegurando su boleto a las semifinales.

Por su parte, México protagonizó un duelo muy cerrado ante Italia, que terminó 0-0 en el tiempo reglamentario. En la tanda de penales, las mexicanas mostraron temple y efectividad para ganar 5-4, clasificándose entre las cuatro mejores selecciones del torneo.

Con estos resultados, la segunda semifinal del certamen enfrentará a Países Bajos vs México, un duelo inédito en esta categoría y que promete emociones entre dos selecciones que han mostrado solidez y orden táctico.