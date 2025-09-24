Confirmado cuánto le pagará Cerro Porteño a Jorge Bava

El entrenador Jorge Bava, actual director técnico de Independiente Santa Fe, se irá al fútbol paraguayo. La información fue revelada por el periodista Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores, donde explicó los detalles económicos que estarían en juego en torno a la llegada del uruguayo a Cerro Porteño.

Según Vélez, el técnico recibe actualmente un salario de 45 mil dólares en Santa Fe. En Paraguay, Cerro Porteño le habría ofrecido un contrato que duplica esa cifra, alcanzando los 90 mil dólares. Esta diferencia económica se convierte en uno de los principales factores para que el entrenador considere seriamente la propuesta del club guaraní.

De acuerdo con la información, el presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, tiene previsto hacerle una oferta a Bava tras el compromiso del equipo bogotano contra Independiente Medellín en la capital antioqueña. Sin embargo, dicha propuesta no alcanzaría los 90 mil dólares mensuales ofrecidos por Cerro Porteño, ya que el dirigente busca proteger las finanzas del club.

Además del tema salarial, se conoció que el conjunto paraguayo está dispuesto a pagar la cláusula de rescisión estipulada en el contrato del entrenador con Santa Fe, la cual también asciende a 90 mil dólares. Esto garantizaría que la salida del uruguayo se produzca de manera legal y sin contratiempos jurídicos.

En cuanto a la agenda inmediata, se espera que Jorge Bava viaje en la noche del miércoles rumbo a Paraguay para adelantar los últimos detalles de su vinculación. La previsión es que sea presentado oficialmente como nuevo entrenador de Cerro Porteño el viernes, una vez complete la firma de contrato y cumpla con los trámites administrativos correspondientes.

La decisión final dependerá de la respuesta del entrenador tras la oferta que presentará Santa Fe, aunque el incremento salarial y la disposición de Cerro Porteño para asumir la cláusula de rescisión inclinan la balanza hacia la salida del técnico uruguayo.

Por ahora, el equipo bogotano se concentra en el compromiso contra Medellín, mientras se resuelve la continuidad de su cuerpo técnico.