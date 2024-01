Confirmado el otro técnico que contrataría América si no se da lo de Gareca

América de Cali se quedó sin técnico después de que a inicio de esta semana diera a conocer que Lucas González no continuaría, por lo que los 'escarlatas' hacen una carrera contra el tiempo para contratar al nuevo entrenador.

Confirmado por la misma Marcela Gómez, presidenta del club, el gran candidato es Ricardo Gareca, pero en caso de que no se dé, parece que ya se conoce el plan B que manejaría el cuadro de la capital del Valle el Cauca.

Bien, pues se trata de Luis Fernando Suárez y esta información fue confirmada por el mismo estratega, quien dijo a medios nacionales que sabía que había un interés por parte del rojo de Cali.

"Yo no he hablado con nadie del América. Tuve una conversación con mi representante, Ricardo Pachón, y él fue quien me menciono esa posibilidad. Dijo que lo habían consultado sobre eso, que yo era un candidato y estaba esperando cómo evolucionaba todo esto… No sé quién se comunicó con él, fue alguien del América y no le pregunté tampoco", fue lo que dijo el estratega.

Así las cosas, queda claro que desde América son consientes de que deben tener varias opciones, no sin antes intentar convencer de todas las formas posibles a Gareca, un ídolo para el club.

Es necesario resaltar que Suárez ya ha tenido oportunidad de estar en varios equipos colombianos como entrenador y su última experiencia fue cuando dirigió a la selección de Costa Rica en el Mundial de Qatar 2022, desde su salida de este combinado nacional no ha encontrado u club para continuar con su carrera.