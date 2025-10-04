Confirmado el primer descenso de la Liga Betplay 2025: Un histórico cae a la B

Envigado vuelve a la B tras 18 años

Envigado regresará a la segunda división después de 18 años. El elenco naranja perdió 1-2 por la fecha 14 ante Atlético Bucaramanga y quedó a 20 puntos de la casilla para salvarse de descender con 18 puntos en juego. Los paisas habían caído por última vez a la B en el año 2006.

La escuadra de Andrés Orozco venía haciendo una campaña muy floja y con un rendimiento lejos de lo necesitado terminó siendo condenado por el promedio de los últimos tres años. En 112 juegos a lo largo de las últimas tres temporadas, los antioqueños sumaron 93 puntos y acumulan un promedio de 0,83.

Para el equipo de la 'Cantera de Héroes' los últimos años fueron muy malos y acabaron determinando su caída. A falta de seis partidos por jugar y aunque ganaran todos los compromisos, lo máximo que lograrían serían 111 unidades que los dejarían en un promedio de 0,94 que es insuficiente para superar al resto de sus rivales.

Durante los torneos del segundo semestre de 2023 y 2024, los paisas hicieron una suma de trece puntos en cada campeonato. Ambas campañas fueron claves para el desenlace de esta tarde en el Polideportivo Sur. Ahora queda pendiente por confirmar cuál será el otro club que perderá la categoría en este año.