Confirmado el segundo equipo descendido del FPC: ya no hay opciones

Unión Magdalena confirmó su descenso a la segunda división del fútbol colombiano tras perder 1-0 frente a Once Caldas este sábado en el estadio Palogrande de Manizales. Con este resultado, el equipo samario se convirtió en el segundo club en perder la categoría, luego de que Envigado lo hiciera jornadas atrás.

El conjunto de Santa Marta necesitaba una victoria para mantener vivas sus opciones matemáticas de permanencia, pero la derrota lo dejó sin posibilidades. A falta de tres jornadas para terminar la fase todos contra todos, Unión Magdalena acumula un promedio insuficiente para alcanzar a los equipos que lo superan en la tabla del descenso.

Vea también: Cuentas de Millonarios y Santa Fe para clasificar a cuadrangulares

Durante el desarrollo del encuentro, Unión Magdalena intentó reaccionar, pero no encontró efectividad en el último tercio del campo. Las variantes implementadas por Rivera no lograron revertir el marcador ni alterar el trámite del partido. Al final del compromiso, los jugadores mostraron resignación ante el desenlace de la temporada.

El descenso del club samario se concreta un año después de su retorno a la máxima categoría, logrado en 2024. En ese periodo, el equipo no consiguió consolidarse en la Liga, con campañas irregulares y constantes cambios en el cuerpo técnico. A lo largo de este semestre, los resultados no acompañaron al plantel, que sumó más derrotas que victorias y no logró sostener la diferencia con sus rivales directos en el promedio.

Le puede interesar: Liga Betplay: así quedó la tabla de posiciones tras la victoria de Millonarios

Con la pérdida de categoría de Unión Magdalena y Envigado, quedan definidos los dos equipos que disputarán el Torneo BetPlay en 2026. En contraste, la parte alta de la tabla continúa en disputa, con varios clubes luchando por asegurar un cupo entre los ocho clasificados.

El cuadro samario deberá ahora planificar su participación en la segunda división, con el objetivo de reestructurar su plantilla y buscar un eventual regreso a la Liga BetPlay.