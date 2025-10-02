Confirmado; futbolista de Fortaleza jugará en el Manchester United

El joven mediocampista Cristian Orozco, de apenas 17 años, quien actualmente milita en el conjunto de Fortaleza CEIF, es noticia en el fútbol colombiano por su inminente traspaso al balompié del Viejo Continente, nada más y nada menos que para llegar al histórico Manchester United.

Según reveló días atrás el periodista Felipe Sierra, el talentoso volante habría logrado un principio de acuerdo para sumarse al conjunto de los ‘Red Devils’ en 2026 una vez cumpliera la mayoría de edad (18 años), operación que se habría gestionado en conjunto con Rojo F.C., el club donde dio sus primeros pasos como jugador de fútbol.

