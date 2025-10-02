Cargando contenido

Confirmado; futbolista de Fortaleza jugará en el Manchester United

El conjunto de la Premier League ha llegado a un acuerdo por el jugador colombiano.

El joven mediocampista Cristian Orozco, de apenas 17 años, quien actualmente milita en el conjunto de Fortaleza CEIF, es noticia en el fútbol colombiano por su inminente traspaso al balompié del Viejo Continente, nada más y nada menos que para llegar al histórico Manchester United. 

Según reveló días atrás el periodista Felipe Sierra, el talentoso volante habría logrado un principio de acuerdo para sumarse al conjunto de los ‘Red Devils’ en 2026 una vez cumpliera la mayoría de edad (18 años), operación que se habría gestionado en conjunto con Rojo F.C., el club donde dio sus primeros pasos como jugador de fútbol. 

Confirman el acuerdo entre Manchester United y Cristian Orozco 

De acuerdo con información revelada hace poco por el experto en fichajes, Fabrizio Romano, el Manchester United ha cerrado el acuerdo para fichar al talento colombiano de 17 años, jugador que llegará a Inglaterra en el verano del 2026 en un traspaso que se realizó por un millón de dólares. 

El histórico equipo de la Premier League de Inglaterra apuesta por el jugador nacido en Valledupar, quien también se destaca como pivote en el campo de juego, posición en la que exhibe solidez defensiva y visión de juego. 

Orozco cuenta con proceso en categorías inferiores de Selección Colombia 

El jugador es capitán de la Selección Colombia Sub-17, equipo ‘Tricolor’ donde ha demostrado carácter y liderazgo, aspectos que a su corta edad demuestran su alta madurez en este deporte, virtudes que cautivaron al rojo de Manchester.  

Recién fichado por Fortaleza en julio pasado, Orozco vive este semestre su primera experiencia en la Primera División del fútbol colombiano, pero sus actuaciones internacionales con la ‘Tricolor’ juvenil han acelerado su camino hacia Europa, colocándolo en la órbita de uno de los clubes más grandes del planeta. 

