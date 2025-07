Confirmado: Giovanni Moreno volverá a jugar en el Atanasio en 2025-2

¿Qué es y cuándo se juega el 'Duelo de Estrellas' por la Feria de las Flores?

El 'Duelo de estrellas' entre Independiente Medellín y Atlético Nacional es un partido amistoso que reunirá a exjugadores de ambos equipos, figuras recordadas por la afición paisa, con el propósito de rendir homenaje a sus trayectorias y reforzar el sentido de pertenencia en la ciudad.

Este encuentro se llevará a cabo el sábado 9 de agosto en el estadio Atanasio Girardot, en horario por confirmar. Aunque aún no se anuncian los precios de boletería, se espera que sean accesibles o incluso se integren a otros eventos del calendario oficial de la Feria. Además, se busca atraer no solo a hinchas tradicionales, sino también a ciudadanos que no suelen asistir a este tipo de espectáculos.

Jugadores que estarán en el 'Duelo de Estrellas'

Entre los jugadores que representarán a Atlético Nacional en este partido de exhibición también se encuentre Jefferson Duque, quien hizo parte -justamente con Giovanni Moreno- de la nómina que ganó el título de Liga del primer semestre de 2022.

Por Independiente Medellín estarán jugando Mauricio 'Mao' Molina y Roberto Carlos Cortés, quienes también gritaron 'campeón' con este club en este siglo.