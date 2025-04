Confirmado: importante equipo del FPC se queda sin entrenador

Sigue adelante el todos contra todos en el fútbol colombiano tanto en la Liga Betplay como en el Torneo y lo cierto es que un nuevo equipo de Colombia se queda sin su entrenador por los malos resultados que han conseguido en el semestre.

Recientemente se ha dado a conocer que Mario Sebastián Viera no sigue como entrenador de Real Cartagena, esto tras la derrota del equipo en el compromiso ante Jaguares, duelo que terminó con un marcador de 3-2 a favor de los de Córdoba.

Sin duda, Sebastián Viera fue uno de los arqueros que marcó un momento en el fútbol colombiano pues a lo largo de sus diferentes temporadas en el Junior de Barranquilla se ganó su lugar en la historia del club. Ahora, como entrenador el uruguayo no vive su mejor momento al mando del Real Cartagena.

"Lo que he ganado va a permanecer conmigo toda la vida, más allá de que ahora estoy en esta etapa y hemos perdido dos partidos. Yo no lo veo como que me voy a desprestigiar. No ha terminado el campeonato todavía, no hemos perdido, estamos entre los ocho y no hemos perdido, todavía hay posibilidades de ascender, la vida a mí me ha enseñado que no siempre es color de rosa, hay piedras en el camino y el hombre las va saltando y sigue adelante. Cuando he ganado no fue de la noche a la mañana y sin tropiezos, muchos tropiezos", mencionó el entrenador uruguayo.

El cuadro que disputa el Torneo Betplay marcha en la séptima posición de la tabla con 17 puntos sumados y los recientes resultados dejaron en riesgo al mandamás, pues en sus últimos cinco partidos el equipo solo ha conseguido un triunfo, dos derrota y dos empates, por lo que estaría próximo a salir del selecto grupo de los ocho mejores.