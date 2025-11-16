Actualizado:
Dom, 16/11/2025 - 15:03
Confirmado; selección campeona del mundo tendrá nuevo entrenador
El equipo viene de garantizar su boleto al certamen orbital del 2026.
Cada vez falta menos tiempo para que se conozcan todas las 48 selecciones que participarán en el Mundial 2026 de la FIFA, certamen orbital que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá, competencia que por primera vez en su historia tendrá la presencia de esa cantidad de equipos.
Varios son los candidatos para pelear el título y ser protagonistas en el torneo, incluyendo a selecciones que ya han levantado este cotizado trofeo, donde aparecen equipos como Alemania, España, Francia, Inglaterra, Brasil, Argentina, por nombrar algunos.
Selección europea cambiará de técnico tras el Mundial 2026
Uno de los equipos que en esta fecha FIFA de noviembre garantizó su cupo al torneo internacional ha sido Francia, equipo campeón del mundo en dos ocasiones y que buscará en 2026 su tercera conquista, conjunto que independientemente del resultado que obtenga tendrá un cambio de entrenador.
Y es que de acuerdo con información del Diario AS, Didier Deschamps dejará el banquillo del equipo ‘galo’ para darle espacio a Zinedine Zidane, extécnico del Real Madrid que no tiene acción como entrenador desde su salida del club ‘merengue’ en el 2021.
🚨 BREAKING: Zinedine Zidane will be the new coach of France NT after World Cup 2026. @jfelixdiaz @diarioas ✍️⏳ pic.twitter.com/SlXpuKiUPl— Madrid Zone (@theMadridZone) November 16, 2025
Zidane volverá a dirigir; lo hará tras el Mundial del 2026
El reconocido exfutbolista (ganador de un Balón de Oro en 1998) que tuvo un exitoso paso como entrenador del Real Madrid (campeón de dos ligas españolas y de tres Champions de manera consecutiva), ya habría llegado a un acuerdo con la Federación Francesa de Fútbol para arribar al banquillo ‘galo’ una vez acabe el Mundial 2026.
Así las cosas, el equipo liderado por Kylian Mbappé le dará salida a Deschamps después de un largo periodo como técnico de Francia, pues Didier asume ese cargo desde julio de 2012, periodo donde supo coronarse campeón de un Mundial (Rusia 2018) y una Liga de Naciones de la UEFA en 2021.
