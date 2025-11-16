Confirmado; selección campeona del mundo tendrá nuevo entrenador

Cada vez falta menos tiempo para que se conozcan todas las 48 selecciones que participarán en el Mundial 2026 de la FIFA, certamen orbital que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá, competencia que por primera vez en su historia tendrá la presencia de esa cantidad de equipos.

Varios son los candidatos para pelear el título y ser protagonistas en el torneo, incluyendo a selecciones que ya han levantado este cotizado trofeo, donde aparecen equipos como Alemania, España, Francia, Inglaterra, Brasil, Argentina, por nombrar algunos.

Lea también: Increíble; Cristiano Ronaldo se enteró si jugará o no el Mundial del 2026