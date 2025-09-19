Actualizado:
Vie, 19/09/2025 - 09:43
Confirman el bombo de Sel. Colombia para el sorteo del Mundial 2026
La Tricolor accedió a la Copa del Mundo luego de ser tercera en las Eliminatorias suramericanas.
La Selección Colombia terminó las clasificatorias mundialistas en la tercera posición, en gran medida debido al buen remate frente a Bolivia y Venezuela. A partir de allí los seguidores de la Tricolor empezaron a creer que sería posible ser 'cabeza de grupo' en el Mundial 2026.
No obstante, con el paso de los días se han clarificado las versiones sobre esta posibilidad, y se puede dar como un hecho que la Selección Colombia NO irá al bombo 1 del sorteo para la Copa del Mundo, por lo que NO será 'cabeza de serie'.
Selección Colombia: ¿En cuál bombo estará para el sorteo del Mundial 2026?
Todo indica que finalmente la Selección Colombia estará en el bombo 2 del sorteo para el Mundial 2026, pues su ubicación en el ranking FIFA, pese a que mejoró, no le alcanzará para ubicarse entre los nueve mejores equipos nacionales del planeta.
La Tricolor subió una posición y ahora se ubica en el decimotercer puesto del ranking FIFA, pero para entrar en el bombo 1 tendrá que estar entre las nueve primeras casillas, y atendiendo que hay equipos que aún tienen partidos oficiales por disputar es poco probable que Colombia alcance una posición favorable para ser 'cabeza de serie'.
En ese orden de ideas, la Selección Colombia tendrá que enfrentar en fase de grupos a alguna de las nueve mejores selecciones del planeta, Estados Unidos, México o Canadá -los últimos tres ya asegurados como 'cabezas de grupo' por ser anfitriones-.
Esta edición será la más grande en la historia de la Copa del Mundo, con más selecciones y un formato diferente. El Mundial comenzará el jueves 11 de junio de 2026 y se cerrará con la final el domingo 19 de julio.
Formato del Mundial 2026
Hay que tener en cuenta el Mundial 2026 tendrá 48 selecciones. Se dividirán en doce grupos de cuatro equipos. Clasificarán a la siguiente ronda los dos primeros de cada grupo y también los ocho mejores terceros. A partir de ahí, comenzará una nueva fase llamada dieciseisavos de final, seguida de los octavos, cuartos, semifinales y la gran final.
¿Cuándo es el sorteo del Mundial 2026?
El sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026 será el viernes 5 de diciembre de 2025, a partir de las 12:00 del mediodía (hora de Colombia). El evento se celebrará en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en Washington D. C., Estados Unidos.
