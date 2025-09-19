Confirman el bombo de Sel. Colombia para el sorteo del Mundial 2026

La Selección Colombia terminó las clasificatorias mundialistas en la tercera posición, en gran medida debido al buen remate frente a Bolivia y Venezuela. A partir de allí los seguidores de la Tricolor empezaron a creer que sería posible ser 'cabeza de grupo' en el Mundial 2026.

No obstante, con el paso de los días se han clarificado las versiones sobre esta posibilidad, y se puede dar como un hecho que la Selección Colombia NO irá al bombo 1 del sorteo para la Copa del Mundo, por lo que NO será 'cabeza de serie'.

Selección Colombia: ¿En cuál bombo estará para el sorteo del Mundial 2026?

Todo indica que finalmente la Selección Colombia estará en el bombo 2 del sorteo para el Mundial 2026, pues su ubicación en el ranking FIFA, pese a que mejoró, no le alcanzará para ubicarse entre los nueve mejores equipos nacionales del planeta.

La Tricolor subió una posición y ahora se ubica en el decimotercer puesto del ranking FIFA, pero para entrar en el bombo 1 tendrá que estar entre las nueve primeras casillas, y atendiendo que hay equipos que aún tienen partidos oficiales por disputar es poco probable que Colombia alcance una posición favorable para ser 'cabeza de serie'.