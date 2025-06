Confirman el entrenador de Barcelona para el partido contra Liga de Quito

La historia del Barcelona de Ecuador en la Copa Libertadores acabó de manera anticipada por la eliminación en manos de Independiente del Valle. El equipo amarillo se quedó sin clasificación a competencias internacionales, dado que fue colero en su grupo.

Con la salida de Barcelona de Guayaquil de la Copa Libertadores, llegó la pérdida del liderato en la LigaPro Ecuabet en manos de Independiente del Valle, y, como si fuera poco, también empezó a perder credibilidad Segundo Castillo, entrenador que estuvo en el ojo del huracán por su vestimenta y por las sanciones que se ganó por culpa de usar un pin patrocinando la Lotería Nacional de Ecuador.

Aunque la directiva respaldó a Segundo Castillo, de un momento a otro, el entrenador empezó a ser relegado en el banquillo, tanto así que aparecieron rumores sobre su futuro y un reemplazo ideal que era Guillermo Almada, que, justamente, había terminado su vínculo con Pachuca.

Segundo Castillo dirigió su último partido ante el Manta en el fin de semana. Una dolorosa derrota que negó la posibilidad al Barcelona de asumir el liderato compartido con Independiente del Valle. Pero, sin Castillo, la pregunta es quién dirigirá al club contra Liga de Quito el miércoles 18 de junio.

EL ENTRENADOR DEL BARCELONA QUE FUE CONFIRMADO PARA ENFRENTAR A LIGA DE QUITO

Este miércoles 18 de junio hay duelo ideal para seguir presionando a Independiente del Valle. Barcelona visitará la capital enfrentando a Liga de Quito en un encuentro que puede ponerlos líderes, o bien, que acercaría a la ‘U’ al mismo puntaje del elenco de Guayaquil.

Ismael Rescalvo será el nuevo entrenador de Barcelona, pero el jueves 19, el entrenador español dirigirá su último partido con el Deportes Tolima ante Junior de Barranquilla. Después, viajará a Guayaquil para firmar su contrato.

Los tiempos no dan, dado que Ismael Rescalvo no alcanzaría a llegar al club ecuatoriano el miércoles. Segundo Castillo tendrá una segunda oportunidad en el banquillo de Barcelona. El ‘Mortero’ dirigirá en el Estadio Rodrigo Paz Delgado ante Liga de Quito. Rescalvo empezaría a tomar las riendas el fin de semana que viene cuando cierren finalmente el vínculo y firme contrato.

LAS CRÍTICAS A ISMAEL RESCALVO

Todavía no ha arrancado la gestión de Ismael Rescalvo en Barcelona de Ecuador y ya liquidan al entrenador español. Javier Kilmowicz y Mike Rodríguez, exjugadores y técnicos sentenciaron a Ismael que no firmó su mejor presentación con Deportes Tolima, no en resultados, sino por críticas por su actitud en ruedas de prensa y con colegas.

Javier Klimowicz afirmó que, “sinceramente no sé si traerlo a Rescalvo era solución para Barcelona. No llega con la aceptación de la hinchada por su pasado con Emelec, club en el que no le fue bien. Se están comprando un problema sin necesidad, porque creo que hay doscientos mil técnicos en el mercado que quisieran dirigir a Barcelona”.

Por su parte, Mike Rodríguez tomó en cuenta las acciones que Ismael Rescalvo ha tomado en la Liga BetPlay en ruedas de prensa cuestionando la credibilidad de periodistas, “no le van a tener paciencia a Rescalvo porque en Emelec no le fue bien, además de que viene siendo criticado en Colombia. Si me daban a elegir, traería a otro en lugar de él”.

En ese orden de ideas, Ismael Rescalvo tendrá que cambiar el parecer de principales detractores que dudan de su llegada a la institución sin haber firmado todavía ni hecho su primer entrenamiento.