Mié, 01/10/2025 - 19:50
Confirman el primer convocado de Lorenzo para fecha FIFA: hay sorpresa
Se dio a conocer el nombre del jugador colombiano que será convocado.
Kevin Serna, futbolista colombiano que actualmente milita en Fluminense de Brasil, podría ser convocado por el director técnico Néstor Lorenzo para los amistosos de la Selección Colombia en la próxima fecha FIFA de octubre.
El jugador no ha estado en los listados para las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, pero su presente en el fútbol brasileño lo ubicaría como una alternativa en el esquema nacional.
Serna ha tenido continuidad en la presente temporada con el conjunto de Río de Janeiro, participando en la liga local y en torneos internacionales. Sus presentaciones lo habrían puesto en la órbita del cuerpo técnico de la Selección, que sigue a varios jugadores que actúan en el exterior para fortalecer el grupo en medio del calendario de competencias oficiales.
En la pasada convocatoria para la doble jornada de Eliminatorias, Lorenzo no incluyó a Serna dentro de los citados. Sin embargo, el desempeño del atacante en Fluminense lo ubicaría en consideración para los compromisos de preparación que el combinado nacional afrontará en octubre. Estos partidos servirían para probar variantes y observar jugadores que no han tenido participación en la ruta clasificatoria.
La Selección Colombia se encuentra en un proceso de consolidación de nómina de cara al próximo Mundial. Por esta razón, los amistosos de la fecha FIFA tendrían como objetivo ampliar la base de futbolistas disponibles. En este contexto, Serna sería una de las novedades en la lista que se anunciaría en los próximos días.
La Federación Colombiana de Fútbol aún no ha confirmado los nombres que integrarán la convocatoria.
Partidos de Colombia en la Fecha FIFA de octubre:
México vs Colombia
Sábado, 11 de octubre
8:00 pm (hora colombiana)
AT&T Stadium
Colombia vs Canadá
Martes, 14 de octubre
7:00 pm (hora colombiana)
Sports Illustrated Stadium
¿SEGUIRÁ JAMES RODRÍGUEZ EN LEÓN?
