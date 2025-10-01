Confirman el primer convocado de Lorenzo para fecha FIFA: hay sorpresa

Kevin Serna, futbolista colombiano que actualmente milita en Fluminense de Brasil, podría ser convocado por el director técnico Néstor Lorenzo para los amistosos de la Selección Colombia en la próxima fecha FIFA de octubre.

El jugador no ha estado en los listados para las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, pero su presente en el fútbol brasileño lo ubicaría como una alternativa en el esquema nacional.

Serna ha tenido continuidad en la presente temporada con el conjunto de Río de Janeiro, participando en la liga local y en torneos internacionales. Sus presentaciones lo habrían puesto en la órbita del cuerpo técnico de la Selección, que sigue a varios jugadores que actúan en el exterior para fortalecer el grupo en medio del calendario de competencias oficiales.

En la pasada convocatoria para la doble jornada de Eliminatorias, Lorenzo no incluyó a Serna dentro de los citados. Sin embargo, el desempeño del atacante en Fluminense lo ubicaría en consideración para los compromisos de preparación que el combinado nacional afrontará en octubre. Estos partidos servirían para probar variantes y observar jugadores que no han tenido participación en la ruta clasificatoria.