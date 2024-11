Confirman el tiempo de baja de Neymar tras nueva lesión: “No es un caso fácil”

Para nadie es un secreto que hablar de Neymar en estos momentos no es para nada sencillo. El internacional brasileño del Al Hilal ha tenido varios calvarios desde que se confirmó su fichaje por el elenco de Arabia Saudita, y el mismo Jorge de Jesús sabía que la decisión de contar con él no sería la mejor, pese a que fue un pedido del estratega portugués.

Neymar ha tenido que superar varios obstáculos en la temporada con el Al Hilal y con la selección de Brasil en, tal vez, uno de los peores años de la ‘Canarinha’ que se ha venido recomponiendo con el paso del tiempo. El ex Barcelona y Paris Saint-Germain sufrió una lesión de ligamentos cruzados en las Eliminatorias Sudamericanas contra Uruguay y ahí se rompió todo en el futuro de ‘Ney’.

La recuperación no fue fácil. De hecho, el mismo jugador sentenció que habría pensado en rendirse y dejar el fútbol de manera prematura. Afortunadamente para Neymar, logró recuperarse después de poco más de un año y sumó minutos con el Al Hilal nuevamente en la victoria contra el Al Ain en la Champions Asiática, al igual que ante el Esteghlal.

En ambos compromisos, entró en el segundo tiempo, pero ante el Esteghlal, todo se vino abajo cuando ingresó a los 57 minutos, estuvo participativo buscando su gol y sumar asistencias, pero a los 85’ tuvo que abandonar el compromiso tomándose su muslo derecho sentenciando el peor panorama.

EL TIEMPO DE BAJA DE NEYMAR QUE PONE EN PROBLEMAS A BRASIL

Brasil tiene el plan de convocar a Neymar para las Eliminatorias Sudamericanas en 2025 contra Colombia y Argentina en marzo. Las recurrentes lesiones pueden hacer cambiar de decisión a Dorival Júnior para el próximo año, dado que se conoció el golpe en los isquiotibiales.

Jorge de Jesús confirmó en la rueda de prensa posterior del partido la lesión que tiene Neymar, “sufre de una lesión muscular. No sé cuánto tiempo no podrá entrenarse, al menos dos semanas. Va a tener problemas musculares hasta que consigamos reequilibrarlo muscularmente, físicamente. Hasta que no lo hagamos, eso va a pasar mucho”.

También agregó que sabía que esto iba a ser así, y que desde que pidió su fichaje temía por los posibles problemas después de su recuperación de tanto tiempo, “Neymar no es un caso fácil. Demuestra lo que pensaba cuando tomé la decisión de ficharlo para la Liga, porque sabía y sé que no será fácil para él. Médicamente su rodilla se ha curado, pero luego va a tener problemas como los de hoy, problemas musculares porque lleva mucho tiempo sin jugar. Y el ritmo del equipo es muy alto”.

Por ahora, Neymar no podrá estar durante las próximas dos semanas en los entrenamientos con el Al Hilal. Entrar nuevamente en la dinámica podría tomarle un mes en busca de ganarle a las reincidencias musculares.