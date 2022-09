Confirman la multa al Cali por el asistente que ingresó al camerino de los árbitros

En la jornada 8 de la Liga Betplay, Alianza Petrolera recibió en casa al Deportivo Cali, un partido que terminaría finalmente con varias situaciones: un empate de 4-4, un golpe fuerte en la cabeza para Teófilo Gutiérrez y una denuncia por parte del presidente del equipo local.

A través de un trino Carlos Ferreira, máximo dirigente de la Alianza Petrolera, publicó un video después del partido en el que se evidenciaba a Darío ‘El Chusco’ Sierra, asistente técnico de Mayer Candelo, entrando al camerino de los árbitros, un hecho que fue analizado por la Dimayor que ya dio una respuesta.

Primero, el ente regulador dio a conocer la declaración por parte del árbitro implicado:

"Finalizado el partido entre los equipos Alianza Petrolera vs Deportivo Cali en la ciudad de Barrancabermeja con un marcador 4x4, el señor DARIO SIERRA, entrenador asistente del deportivo Cali, empuja la puerta que estaba ajustada del camerino donde se encontraba el equipo arbitral y SIN AUTORIZACION ingresa al camerino y expresa de manera calmada lo siguiente delante del equipo arbitral y el comisario del partido “ESCALANTE como me vas a expulsar, llevo mas 10 años que no me expulsan en Colombia” luego el comisario de campo se pone de pie y sale del camerino con el señor asistente del deportivo Cali DARIO SIERRA".

Por otro lado, especifico la sanción pertinente frente a lo ocurrido:

"Sancionar al Club Asociación Deportivo Cali con diez millones de pesos ($10.000.000) por incurrir en la infracción descrita en el literal f) del artículo 78 del CDU de la FCF; en el partido disputado por la 8ª fecha de la Liga BetPlay DIMAYOR II 2022, contra el club Alianza Petrolera S.A".

Aunque el equipo caleño intentó defenderse tras la situación, parece que no le funcionó y la Dimayor tomó la decisión final que se suma a los problemas que ha presentado el equipo a lo largo del semestre con los malos resultados.