Confirman lesión de Falcao tras empate de Galatasaray

Tras volver a la senda anotadora con Galatasaray, Falcao García debió ser sustituido tras presentar molestias en su pierna derecha. El atacante colombiano, máxima esperanza goleadora del equipo dirigido por Fatih Terim, cumplió con las expectativas y anotó el primer tanto de su equipo, que en la jornada dominical de la Superliga Turca echó a perder casi todas las opciones que tenía de conseguir el título local.

Galatasaray terminó empatando a tres tantos con Gaziantep luego de ir en ventaja en dos ocasiones y, aunque todavía quedan seis partidos por disputarse, lo cierto es que luce muy complicado alcanzar al líder, Basaksehir, que le sacó ocho puntos de ventaja y, aunque lo enfrentará en la próxima fecha, más allá de una victoria del equipo de Falcao, parece difícil que los de Estambul logren igualarlos.

"Después de los exámenes de nuestro jugador Radamel Falcao en el Hospital del Parque Médico Bahçelievler, se detectó una lesión de primer grado (daño muscular parcial y sangrado) en el grupo muscular inferior derecho. El tratamiento para nuestro jugador ya inició", aseguró el club turco a través de su cuenta de Twitter, situación que se tradujo en la inconformidad de los hinchas pues sería el tercer jugador clave que se lesiona en las dos últimas semanas para el equipo.

A la espera de la evolución del atacante colombiano y con la necesidad de no dejar de sumar puntos, Galatasaray volvió a las prácticas para preparar su próximo partido, entendiendo que vienen fechas clave en su búsqueda del campeonato, que no quiere quedarse por fuera de los puestos que entregan cupo a Champions League y que es necesario que el equipo empiece a reaccionar si no quiere quedar por fuera de todo.